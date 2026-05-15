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नोएडा हिंसा में बड़ा खुलासा! विदेशी डॉलर और पाउंड से भड़की थी श्रमिकों की आग, हवाला कनेक्शन खंगाल रही पुलिस

Noida Protest: 3 अप्रैल को नोएडा के फेस-2, सेक्टर-63, फेस-1 और सेक्टर-58 थाना क्षेत्रों में श्रमिक प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी. अब पुलिस और जांच एजेंसियां पूरे मामले की हर कड़ी को जोड़कर जांच में जुटी हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 15, 2026, 08:50 PM IST
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Noida Protest (File Photo)
Noida Protest (File Photo)

Noida Protest: नोएडा में पिछले महीने श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और आगजनी मामले में पुलिस जांच के दौरान विदेशी फंडिंग के बड़े खुलासे सामने आए हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शन को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सत्यम वर्मा के बैंक खातों में विदेश से बड़ी रकम ट्रांसफर होने के प्रमाण मिले हैं. बताया जा रहा है कि डॉलर, पाउंड और यूएई करेंसी के माध्यम से अलग-अलग देशों से एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भेजी गई थी. 

विदेश से फंडिंग का आरोप 
पुलिस का दावा है कि इस रकम का इस्तेमाल आंदोलन को उग्र बनाने, लोगों को भड़काने और शहर में अव्यवस्था फैलाने के लिए किया गया. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर यह पैसा किन स्रोतों से आया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं. मामले में हवाला एंगल और अन्य संदिग्ध ट्रांजेक्शनों की भी गहन जांच की जा रही है.

आरोपी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई 
बताया जा रहा है कि आरोपी सत्यम वर्मा कई संगठनों से जुड़ा हुआ था और उसके संपर्कों की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, हिंसा से जुड़े कई मामलों में 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. इधर आरोपी पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है. याचिका में गिरफ्तारी प्रक्रिया और रिमांड को लेकर सवाल उठाए गए हैं. 

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13 अप्रैल को नोएडा में हुए थे हिंसक प्रदर्शन 
बता दें कि 13 अप्रैल को नोएडा के फेस-2, सेक्टर-63, फेस-1 और सेक्टर-58 थाना क्षेत्रों में श्रमिक प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी. अब पुलिस और जांच एजेंसियां पूरे मामले की हर कड़ी को जोड़कर जांच में जुटी हैं. नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार दो लोगों को जेल में टॉर्चर किए जाने के आरोपों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दोनों गिरफ्तार लोगों को 18 मई को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. 

18 मई को कोर्ट में पेश करने का आदेश
गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति आदित्य आनंद के भाई की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि न केवल गिरफ्तारी के बाद उन्हें टॉर्चर किया गया, बल्कि उनके वकील को भी कोर्ट में जाने से रोका गया. उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपों को गलत बताया लेकिन कोर्ट ने कस्टोडियल टॉर्चर के कथित पीड़ित दो लोगों को 18 मई को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया. 

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