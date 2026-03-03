Advertisement
होली पर नोएडा में रहेगा ड्राई डे, बंद रहेंगी शराब और बीयर की सभी दुकानें

Sharab ki Dukaan Band Rhegi: नोएडा में इस बार होली शराब के शौकीनों के लिए फीकी रहने वाली है. गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन की ओर से होली के दिन शराब की दुकानों को लेकर नया फरमान सुनाया गया है. 

Mar 03, 2026
Sharab ki Dukaan Band Rhegi: नोएडा समेत देशभर में 4 मार्च को होली खेली जाएगी. नोएडा में इस बार होली शराब के शौकीनों के लिए फीकी रहने वाली है. नोएडा में होली पर ड्राई डे रहेगा. इसका मतलब शराब और बीयर की दुकानें बंद रहेंगी. जिला प्रशासन की ओर से यह फरमान सुनाया गया है. 

शराब शैकीनों की होली फीकी
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, होली के दिन किसी तरह की तरह की अप्रिय घटना न हो इसके चलते नोएडा में सभी प्रकार की शराब की दुकानें बंद रहेंगी. जिला प्रशासन के मुताबिक, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है. साथ ही होली पर जगह जगह उत्सव का आयोजन किया जाएगा. ऐसे में भीड़भाड़ और उत्सव के माहौल में कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है. 

इसलिए लिया गया फैसला 
ऐसे में शराब की दुकानों को एक दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पूर्व वर्षों के अनुभवों के आधार पर यह निर्णय एहतियातन लिया गया है. जिला आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 4 मार्च को देसी मदिरा, विदेशी मदिरा, कंपोजिट शॉप, बियर शॉप, मॉडल शॉप, प्रीमियम रिटेल आउटलेट, भांग की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी. 

कैंटीन में भी नहीं मिलेगी शराब 
इसके अलावा सैनिक एवं अर्धसैनिक कैंटीन में भी शराब की बिक्री नहीं की जाएगी. वहीं, अगर कहीं आबकारी विभाग के आदेश का उल्लंघन करते पाया गया तो लाइसेंस धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. आबकारी विभाग की टीम स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पूरे जिले में निगरानी करेगी. यदि कहीं अवैध शराब बिक्री या नियमों के उल्लंघन करते हुए पाया गया तो तत्काल एक्शन लिया जाएगा. 

शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर नजर 
साथ ही होली पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी. नोएडा कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि होली के दिन शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

