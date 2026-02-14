Advertisement
Zee UP-UttarakhandNoida

नोएडा वालों की बल्ले-बल्ले! PM मोदी ने एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार को दी हरी झंडी, सेक्टर-142 तक बनेगा नया कॉरिडोर

Extension of Noida Metro: बोटेनिकल गार्डन स्टेशन से बढ़ाकर नोएडा सेक्टर-142 तक एक्वा लाइन का विस्तार करने का फैसला लिया गया है.  इससे दिल्‍ली और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर करने वालों को काफी राहत मिलेगी. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 14, 2026, 01:57 PM IST
noida news
noida news

Noida Metro: नोएडा में रहने वालों के लिए बड़ी खबर है. दिल्ली मेट्रो की एक्वा लाइन का विस्तार होने जा रहा है.  पीएम मोदी की कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं.  नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी मिल गई है. इससे दिल्‍ली और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर करने वालों को काफी राहत मिलेगी. मोदी सरकार ने इसके लिए 2,254 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. 

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए भी यह एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्‍योंकि एक्वा लाइन (Aqua Line) का यह विस्तार नोएडा के सेक्टर-142 को सीधे दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और मैजेंटा लाइन के जंक्शन यानी बोटैनिकल गार्डन से जोड़ने के लिए तैयार किया गया है.

PM ModiNoida MetroNoida Aqua Line MetroCabinet meeting

