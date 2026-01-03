नोएडा के बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक जाएगी मेट्रो, 2245 करोड़ होंगे खर्च, MoHUA भेजा गया प्रस्ताव

Noida Metro Extension: नोएडा में बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक मेट्रो का विस्तार किया जाना है. पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड के बाद अब इस प्रस्ताव को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (महुआ) भेजा गया है. वहां इसका प्रजेंटेशन किया जाएगा. वहां से अप्रूवल मिलते ही निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा. इस परियोजना के पूरा होने से शहरी आवागमन बेहतर होगा और तेजी से विकसित हो रहे इलाकों को सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी. इस मार्ग के तैयार हो जाने के बाद रोज लगभग 1 लाख से 1.25 लाख यात्रियों के इस रूट से सफर करने का अनुमान है.

बॉटैनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक मेट्रो लाइन

NMRC से मिली जानकारी के मुताबिक, मेट्रो सेवा को बॉटैनिकल गार्डन स्टेशन से आगे बढ़ाकर नोएडा सेक्टर-142 तक ले जाया जाएगा. यह विस्तार पूर्व और पश्चिम नोएडा को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा.नए कॉरिडोर के जुड़ने से इसकी अहमियत और बढ़ेगी, जिससे दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी. इस परियोजना पर अनुमानित 2254.35 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

कितने किलोमीटर का होगा यह कॉरिडोर

बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक बनने वाला यह मेट्रो कॉरिडोर कुल 11.56 किलोमीटर लंबा होगा. इसमें कुल 8 स्टेशन प्रस्तावित हैं,जिनमें बॉटेनिकल गार्डन, सेक्टर-44, सेक्टर-97, सेक्टर-105, सेक्टर-108, सेक्टर-93, पंचशील बालक इंटर कॉलेज और सेक्टर-142 शामिल हैं.

सेक्टर-142 में उभरता आईटी हब

नोएडा के सेक्टर-142 में कई आईटी पार्क और कॉर्पोरेट ऑफिस हैं. मेट्रो विस्तार से यहां काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को डायरेक्ट और सुविधाजनक यात्रा का फायदा होगा.

इस मेट्रो विस्तार से लोगों का झुकाव प्राइवेट व्हीकलों से हटकर पब्लिक वाहनों की तरफ बढ़ेगा. निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी. वाहनों का दबाव सड़कों पर कम होने से जाम भी कम होगा और ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी.​ मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ने से सेक्टर-142 और आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

रूट प्लानिंग में सुरक्षा और गति पर फोकस

परियोजना की रूट प्लानिंग में भूमि उपयोग, ट्रैफिक दबाव और यात्रियों की जरूरतों के बारे में अध्ययन किया गया. इंजीनियरों ने ऐसा अलाइनमेंट चुना है जिससे यात्रा का समय कम हो और किसी भी तरह के सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाए.

कब होगी शुरुआत

NMRC ने बताया कि सर्वे और तकनीकी मंजूरी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसका निर्माण काम चरणबद्ध तरीके से होगा ताकि किसी तरह की देरी न हो. ऐसा लक्ष्य है कि 2026 की शुरुआत तक मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाए.