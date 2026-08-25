नोएडा में दोस्ती का खौफनाक अंत: नाबालिग ने नाबालिग दोस्त को मार डाला, जंगल में फेंका शव

राज्य चुनें
नोएडा: सेक्टर-24 थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोर की हत्या के मामले ने सनसनी फैला दी है. पुलिस ने मामले में एक नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है. शुरुआती जांच में वारदात के पीछे आपसी विवाद की बात सामने आई है.
जन्मदिन की पार्टी के बहाने घर से निकला था आयुष
मृतक की पहचान सेक्टर-20 निवासी आयुष शुक्ला उर्फ हैप्पी के रूप में हुई है. वह सेक्टर-24 स्थित केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ता था. परिजनों के मुताबिक, 16 अगस्त की शाम करीब चार बजे आयुष दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकला था. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा.
परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और 18 अगस्त को पुलिस से शिकायत की. इसी बीच 21 अगस्त की रात सेक्टर-54 के जंगल में पुलिस को एक किशोर का सड़ा-गला शव मिला.
कपड़ों और बेल्ट से हुई पहचान
पुलिस ने शव की तस्वीर परिजनों को दिखाई. इसके बाद मंगलवार को पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने कलावा, बेल्ट और कपड़ों के आधार पर शव की पहचान आयुष के रूप में की. पुलिस के मुताबिक शव कई दिन पुराना था.
मृतक की मां योगमाया शुक्ला ने अपने बेटे के साथ गए दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि आयुष को दोस्तों ने बुलाया था और बाद में उसकी हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया.
एक आरोपी पुलिस संरक्षण में, दूसरे की तलाश
एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह के अनुसार, 25 अगस्त को मिली तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मुख्य बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई है.
पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं मिली है. ऐसे में हत्या के वास्तविक कारण और घटनाक्रम की पुष्टि के लिए जांच जारी है. वारदात में अन्य किसी की भूमिका है या नहीं, इसका भी पता लगाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.