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बस कुछ घंटे और... आंधी-बारिश का भारी अलर्ट! नोएडा से लेकर हापुड़ तक बदलेगा मौसम का मिजाज

Noida Rain Alert: मौसम विभाग ने 24 जून को भी बारिश का अलर्ट जारी किया था. दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही रही, लेकिन बारिश नहीं हुई. बुधवार को नोएडा का अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री दर्ज किया गया.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jun 24, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:03 PM IST
बस कुछ घंटे और... आंधी-बारिश का भारी अलर्ट! नोएडा से लेकर हापुड़ तक बदलेगा मौसम का मिजाज
Image Credit: सांकेतिक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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