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Noida Weather: नोएडा एनसीआर के लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं. मौसम विभाग ने इन लोगों के लिए राहत भरी खबर सुनाई है. मौसम विभाग के मुताबिक, नोएडा एनसीआर में मौसम का रुख बदलने वाला है. तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश के लिए तैयार रहने की जानकारी दी है. आइए जानते हैं नोएडा एनसीआर में बारिश कब होगी?
नोएडा का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर और पूर्वी भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहे मानसून ने गति पकड़ ली ह़ै. नोएडा एनसीआर समेत देश के 17 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का नया अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, भीषण गर्मी का सामना कर रहे नोएडा एनसीआर वालों को भी राहत मिलने वाली है. आईएमडी के मुताबिक, गुरुवार यानी 25 जून को पूरे एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल सकता है.
बुलंदशहर और हापुड़ में भी मिलेगी राहत
आईएमडी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है. साथ ही नोएडा-गाजियाबाद से सटे बुलंदशहर और हापुड़ में भी मौसम का रुख बदल सकता है. मौसम विभाग ने इन शहरों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.
तापमान में कमी आएगी
मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश के बाद यहां तापमान में भी कमी देखी जाएगी. इसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल जाएगी. बता दें कि मौसम विभाग ने 24 जून को भी बारिश का अलर्ट जारी किया था. दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही रही, लेकिन बारिश नहीं हुई. बुधवार को नोएडा का अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक पहुंच गया.
डिस्क्लेमर: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.