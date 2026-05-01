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मजदूर दिवस पर नोएडा में पुलिस का 'चक्रव्यूह'! ड्रोन से आसमान पर पहरा और धारा 163 लागू; चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात

Section 163 Noida: अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक और सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध किए हैं.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 01, 2026, 08:28 AM IST
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noida news (AI Photo)
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Noida on High Alert: अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. गौतम बुद्ध नगर आयुक्त कार्यालय में धारा 163 लागू की गई है. औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार किया है. पूरे जिले को जोन और सेक्टर में बांटकर चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है.

जिले में 8 मई तक धारा 163 लागू 
13 अप्रैल को हुई हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित पुलिस ने इस बार किसी भी चूक की कोई गुंजाइश न छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया है.अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. पूरे जिले में 30 अप्रैल से 8 मई तक धारा 163 लागू कर दी गई है.

बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतज़ाम
लॉ एंड ऑर्डर एडिशनल सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने कहा, "मजदूर दिवस के संबंध में मज़दूरों के विरोध की पिछली घटनाओं को देखते हुए शांति बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं. नोएडा कमिश्नरेट में नोएडा ज़ोन, सेंट्रल नोएडा ज़ोन और ग्रेटर नोएडा ज़ोन और सेक्टरों में पुलिस अधिकारी और सहायक बल तैनात किए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और मोबाइल यूनिट संवेदनशील और ज़रूरी इलाकों में गश्त कर रहे हैं.

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शहर में  50 से ज़्यादा ड्रोन पॉइंट 
 रैपिड रिस्पॉन्स फ़ोर्स (RRF) यूनिट मौजूद हैं, और CCTV कैमरों के साथ-साथ निगरानी के लिए 50 से ज़्यादा ड्रोन पॉइंट बनाए गए हैं.  इंडस्ट्रियल यूनिट्स और मज़दूर संगठनों के साथ लगातार बातचीत और तालमेल बनाए रखा जा रहा है. अफ़वाहों को फैलने से रोकने के लिए धारा 163 लागू की गई है. इसके अलावा, सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने या वीडियो शूट करने पर रोक लगा दी गई है. 

अफ़वाह फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई 
अफ़वाह फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि यह पक्का हो सके कि लेबर डे और उसके बाद के दिन शांतिपूर्ण रहे और मज़दूर और इंडस्ट्रियल यूनिट्स आसानी से काम करें.

बॉर्डर पर चेकिंग अभियान
दिल्ली से सटे नोएडा के बॉर्डर्स पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे यातायात और सुरक्षा दोनों पर नजर रखी जा सके.

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