नोएडा में बड़ा खुलासा, टैक्स हेराफेरी कर 1.21 करोड़ का गबन, आरोपी गिरफ्तार

Noida News: नोएडा में टैक्सेशन मैनेजर चैतन्य चौहान ने वैट टैक्स के फर्जी दस्तावेज बनाकर कंपनी से 1.21 करोड़ रुपये की ठगी की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी है.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:10 PM IST
Trending Photos

नोएडा /विजय कुमार : उत्तर प्रदेश के नोएडा थाना 142 क्षेत्र से एक बड़ा आर्थिक अपराध मामला सामने आया है, जहां एक निजी कंपनी से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान चैतन्य चौहान के रूप में हुई है, जो कंपनी में पूर्व में मैनेजिंग टैक्सेशन पद पर कार्यरत था. पुलिस के अनुसार, चैतन्य ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वैट टैक्स के नाम पर फर्जीवाड़ा किया और कंपनी को भारी आर्थिक चपत लगाई.

क्या है पूरा मामला ?
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि चैतन्य चौहान ने वैट भुगतान से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार कर और झूठे सेटलमेंट दिखाकर कंपनी से करीब 1.21 करोड़ रुपये का गबन किया. यह धोखाधड़ी लंबे समय तक योजनाबद्ध तरीके से की गई. आरोपी ने टैक्सेशन विभाग की प्रक्रियाओं का लाभ उठाते हुए धीरे-धीरे रकम हड़पी, जिससे कंपनी को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा.

कंपनी की शिकायत पर सक्रिय हुई पुलिस
जब कंपनी के ऑडिट के दौरान गड़बड़ी सामने आई, तो प्रबंधन ने तुरंत थाना 142 में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस टीम ने साइबर और वित्तीय डेटा की गहन जांच की और सबूतों के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की. नोएडा पुलिस की तत्परता से यह मामला सुलझा और आरोपी को पकड़ लिया गया.

अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
एडीसीपी सेंट्रल नोएडा शैव्या गोयल ने बताया कि मामले में आरोपी के कुछ सहयोगियों की भूमिका भी संदिग्ध है. पुलिस अब उन सभी की भूमिका और संलिप्तता की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे फर्जीवाड़े की परतें खोली जाएंगी.

