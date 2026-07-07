/नोएड पुलिस कमिश्नर के पिता की हत्या मामले में 24 साल बाद इंसाफ, इंद्रदेव सिंह हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद

राज्य चुनें
नोएडा/भूपेश प्रताप: करीब 24 वर्ष पुराने चर्चित इंद्रदेव सिंह हत्याकांड में मंगलवार को सीबीआई अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों में दोषी पाए गए विक्रम यादव उर्फ कालिया, पन्ना सिंह और ब्रजेश कुमार यादव उर्फ मुन्ना पर आर्थिक दंड भी लगाया है.
सीबीआई-दो के विशेष न्यायाधीश वायु नंदन मिश्रा ने यह फैसला सुनाया. इससे पहले 30 जून को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. सजा सुनाए जाने के दौरान सभी दोषियों को अदालत में पेश किया गया.
24 साल पुराने बहुचर्चित हत्याकांड में आया फैसला
इंद्रदेव सिंह लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के पिता थे, उनकी 8 अगस्त 2002 को हुई थी. वह उस समय कचहरी से अपने स्कूटर पर घर लौट रहे थे.
अभियोजन पक्ष के अनुसार लेक्ट्रेट परिसर के पीछे स्थित गली में स्कूटर सवार हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाईं. एक गोली उनकी गर्दन में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने में विक्रम यादव उर्फ कालिया और ब्रजेश कुमार यादव की भूमिका थी. बताया गया कि ब्रजेश स्कूटर चला रहा था, जबकि कालिया पीछे बैठा था.
सीबीआई जांच में सामने आए कई नाम
घटना के बाद इंद्रदेव सिंह की पत्नी नयनतारा की शिकायत पर कैसरबाग थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. शुरुआती जांच में कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आए, लेकिन बाद में पुलिस और सीबीआई जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले.
सीबीआई की जांच में विक्रम यादव, पन्ना सिंह, ब्रजेश कुमार यादव, मन्नालाल गुप्ता, वेद प्रकाश उर्फ नेता और छोटेलाल उर्फ छोटू के नाम आरोपियों के रूप में सामने आए. हालांकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान कथित साजिशकर्ता वेद प्रकाश, मन्नालाल गुप्ता और छोटेलाल की मृत्यु हो चुकी थी.
जमानत रद्द कर भेजा गया था जेल
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक केपी सिंह के अनुसार, विक्रम यादव पहले से ही जेल में बंद था, जबकि पन्ना सिंह और ब्रजेश कुमार यादव जमानत पर थे. 30 जून को दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने दोनों की जमानत निरस्त कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
करीब ढाई दशक तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है.