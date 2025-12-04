Advertisement
Zee UP-UttarakhandNoida

नोएडा में सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड! निवेश के बहाने 12 करोड़ ठगे, जानिये पूरा मामला, कहीं आप न हो जाना शिकार

Noida Cyber Fraud News: नोएडा में अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड का केस सामने आया है. यहां एक शख्स के व्हाट्स एप पर एक मैसेज आया और वह इस मैसेज के जाल में ऐसा फंसा कि 12 करोड़ की ठगी का शिकार हो गया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 04, 2025, 10:46 PM IST
विजय कुमार/नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा में अब तक के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है. यहां एक शख्स के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया. वह इस मैसेज को पड़कर लालच के जाल में ऐसा फंसा कि जब तक उसे मालूम चलता कि उसके साथ बड़ा कांड हो गया है वह 12 करोड़ की ठगी का शिकार हो चुका था. आइये जानते हैं ये पूरा मामला क्या है. 

क्या है पूरा मामला 
नोएड सेक्टर 47 के निवासी इंद्रपाल चौहान को साइबर ठगों ने अपना निशाना बना लिया और उनसे 12 करोड़ रुपये ठग लिये. इंद्रपाल चौहान के मोबाइल में व्हाट्सएप पर सबसे पहले एक क्यारा शर्मा की प्रोफाइल से मैसेज आया. महिला ने उससे बातचीत शुरू की और फिर बातों ही बातों में उसे निवेश के लिए उकसाने लगी. 

ऐसे शुरू हुआ साइबर ठगी का गोरखधंधा
निवेश कराने के नाम पर महिला ने  इंद्रपाल को एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा. उसे SUNDARAN AMC-STAY Positive और 111 SUNDARAN AMC-INFINITE Possibilities ग्रुप से जोड़ा गया. महिला ने इंद्रपाल को ग्रुप में नकली प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाकर भरोसा दिलाया गया कि यह एक प्रमाणित शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है. इंद्रपाल को भरोसा दिलाने के लिए सबसे पहले केवल 50 हजार का निवेश कराया गया. इसके बाद 17 दिन में 9 ट्रांजैक्शन में कुल 11,99,50,000 रुपये ट्रांसफर किये गये. 

भरोसा जीतने के लिए 9 लाख विड्रा करने दिये
साइबर ठगों ने इंद्रपाल से कई खातों में पैसा ट्रांसफर कराया था. इंद्रपाल को विश्वास में लेने के लिए शुरू में उसे 9 लाख रुपये डिड्रा भी करा दिये गये. इससे इंद्रपाल का भरोसा बढ़ गया.

17 करोड़ की मांग 
इसके बाद ठगों ने EXATO TECHNOLOGIES LTD के IPO में निवेश के नाम पर और 17 करोड़ रुपये की मांग की. पीड़ित को तब शक हुआ और समझ आया कि उसके साथ बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है. इसके बाद पीड़ित ने थाना साइबर क्राइम सेक्टर-36 में FIR दर्ज करवाया. 

फिलहाल पुलिस इंद्रपाल की शिकायत पर लगभग 12 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले की जांच में जुटी है. पुलिस ने इंद्रापाल से उन सभी खातों की डिटेल्स ले ली हैं जिनमें उससे पैसा ट्रांसफर कराया गया था. 

ये भी पढ़ें: SSP को फोटो... बना लिया फर्जी फेसबुक प्रोफाइल, कांड होने से पहले ही एक्शन में सहारनपुर साइबर क्राइम पुलिस

