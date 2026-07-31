/इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में 12 अधिकारियों पर गिरी गाज, बेसमेंट को भरने का काम शुरू

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नोएडा न्यूज/विजय कुमार : उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-150 में जनवरी के महीने में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था. एक निर्माणाधीन साइट पर बने खतरनाक और खुले बेसमेंट में डूबने से युवा इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई थी. इस हादसे ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल कर रख दी थी. अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है.
जानें पूरा मामला ?
घटना के समय उस बेसमेंट में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ था, न तो वहां कोई चेतावनी बोर्ड था और न ही रात में देखने के लिए रिफ्लेक्टर लगाए गए थे. इसके अलावा, सड़क की स्ट्रीट लाइटें भी बंद थीं, जिसके चलते यह भयानक हादसा हुआ. हादसे के बाद से ही स्थानीय लोग और युवराज के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे थे. एक महीने तक भारी-भरकम पंपों की मदद से गड्ढे से पानी बाहर निकाला गया, जिसके बाद अंदर की भयावह स्थिति देखकर लोगों का गुस्सा और अधिक भड़क गया. आखिरकार, शनिवार से युद्ध स्तर पर जेसीबी मशीनों की मदद से उस खतरनाक गड्ढे में मिट्टी और मलबा डालकर उसे भरने का काम शुरू कर दिया गया है.
प्राधिकरण के 12 अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई
जांच में यह बात सामने आई कि इस हादसे से पहले सेक्टर-150 के स्थानीय लोगों ने इन सभी लापरवाहियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत दी थी. इसके बावजूद समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. नोएडा प्राधिकरण की जांच रिपोर्ट में अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाया गया, जिसके बाद कुल 12 लोगों पर गाज गिरी है.
किन विभागों पर हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण के विद्युत विभाग, ट्रैफिक सेल, और सिविल वर्क सर्किल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर की गई है. तीनों विभागों के सुपरवाइजर और अवर अभियंता यानी जेई (JE) स्तर के कर्मचारियों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं. प्रबंधक स्तर के बड़े अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए शासन को आधिकारिक पत्र लिखा गया है.
जनता का सवाल और भविष्य के लिए सबक
यह पूरा मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुस्ती और गैर-जिम्मेदाराना रवैये का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है. यदि समय रहते स्थानीय लोगों की लिखित शिकायतों पर गौर कर लिया जाता और बेसमेंट के चारों ओर बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर व लाइटिंग की व्यवस्था कर दी जाती, तो शायद एक युवा इंजीनियर की जान बच सकती थी.