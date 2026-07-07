/Noida Fire: नोएडा के सेक्टर 88 में देर रात बंद कंपनी में भड़की आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने ढाई घंटे में पाया काबू; कोई हताहत नहीं

नोएडा/विजय कुमार: सेक्टर-88 स्थित एक निजी कंपनी में देर रात भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग लगने की सूचना मिलते ही फायर विभाग की कई टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि आग की शुरुआत कंपनी के इलेक्ट्रिकल पैनल से हुई, जिसके बाद देखते ही देखते लपटों ने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया. आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी. किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है.