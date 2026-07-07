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Noida Fire: नोएडा के सेक्टर 88 में देर रात बंद कंपनी में भड़की आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने ढाई घंटे में पाया काबू; कोई हताहत नहीं

Noida Fire: उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 88 स्थित एक निजी कंपनी में देर रात अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 07, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:35 AM IST
Noida Fire: नोएडा के सेक्टर 88 में देर रात बंद कंपनी में भड़की आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने ढाई घंटे में पाया काबू; कोई हताहत नहीं
Image Credit: Noida FireSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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