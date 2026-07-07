/Noida Fire: नोएडा के सेक्टर 88 में देर रात बंद कंपनी में भड़की आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने ढाई घंटे में पाया काबू; कोई हताहत नहीं

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नोएडा/विजय कुमार: सेक्टर-88 स्थित एक निजी कंपनी में देर रात भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग लगने की सूचना मिलते ही फायर विभाग की कई टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि आग की शुरुआत कंपनी के इलेक्ट्रिकल पैनल से हुई, जिसके बाद देखते ही देखते लपटों ने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया. आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी. किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है.
आठ गाड़ियों ने मशक्कत के बाद बुझाई आग
आग की गंभीरता को देखते हुए फायर विभाग की कुल आठ गाड़ियों को मौके पर लगाया गया. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटे की कार्रवाई में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया और उसे अन्य हिस्सों में फैलने से रोक दिया.
घटना के समय बंद थी कंपनी
राहत की बात यह रही कि घटना के समय कंपनी बंद थी, इसलिए किसी कर्मचारी के अंदर फंसे होने की स्थिति नहीं बनी. इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने क्या कहा...
मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) प्रदीप कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और प्राथमिकता के आधार पर आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है. समय रहते प्रभावी कार्रवाई किए जाने के कारण आग को नियंत्रित कर लिया गया और बड़ा हादसा टल गया.
पैनल में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका
फिलहाल आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर इलेक्ट्रिकल पैनल में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. घटना थाना फेज-2 क्षेत्र की है. फायर विभाग कंपनी में हुए नुकसान का आकलन करने के साथ ही आग लगने के सटीक कारणों की जांच में जुटा हुआ है.
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