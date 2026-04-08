Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3171386
Zee UP-UttarakhandNoida

नोएडा हादसा: परीक्षा के बाद शराब पार्टी पड़ी भारी! घेराबंदी तोड़कर गहरे पानी में उतरे थे युवक

Noida News: नोएडा के सेक्टर-90 में युवक के डूबने से मौत मामले में शुरुआत जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. परीक्षा खत्म होने के बाद शराब पार्टी करनी भारी पड़ गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 08, 2026, 10:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नोएडा हादसा: परीक्षा के बाद शराब पार्टी पड़ी भारी! घेराबंदी तोड़कर गहरे पानी में उतरे थे युवक

Noida News: नोएडा के सेक्टर-90 क्षेत्र में गड्ढे में डूबने से युवक की मौत के मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी युवक अपनी परीक्षा समाप्त होने के बाद पिकनिक और पार्टी मनाने के लिए वहां पहुंचे थे. इसी दौरान यह हादसा हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक नशे में थे और कई फीट ऊंची घेराबंदी के बावजूद वो गड्ढे में उतर गए. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और डीआरएफ की टीमों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मृतक के अन्य साथियों को सुरक्षित निकाल लिया गया.

परीक्षा खत्म होने के बाद पार्टी करने पहुंचे थे 
डीसीपी नोएडा साद मियां खान ने बताया कि रेस्क्यू अभियान के दौरान एक युवक को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया, जबकि अन्य साथियों को सुरक्षित बचा लिया गया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि सभी युवक परीक्षा खत्म होने के बाद यहां पार्टी मनाने आए थे. मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

स्थानीय लोग क्या बोले?
वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार साथियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद युवक नशे की हालत में गहरे पानी में उतर गया. लोगों को मौके की ओर आते देख युवकों ने शराब की बोतल पानी में फेंक दी. दो युवकों को खींचकर बाहर निकाला गया, जिससे उनकी जान बच सकी. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस गड्ढे में यह हादसा हुआ, वहां पहले से कई फीट ऊंची घेराबंदी की गई है. इसके बावजूद युवकों का पानी में उतरना इस दुर्घटना का मुख्य कारण बना. फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों और बयानों के आधार पर मामले की विस्तृत जांच कर रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : इंजीनियर युवराज के बाद नोएडा में एक और युवक की डूबने से मौत, एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था युवक

यह भी पढ़ें : गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बाल बाल बचे बीजेपी विधायक

 

TAGS

NOIDA ACCIDENT

Trending news

Hardoi Accident
गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बाल बाल बचे बीजेपी विधायक
Pilibhit latest News
डिब्बे में सांप लेकर महिला पहुंची अस्पताल, डॉक्टर से कहा- इसी ने मुझे काटा
2BHK flat
पुलिसकर्मियों को मिलेंगे 2 BHK फ्लैट, योगी सरकार का बड़ा तोहफा
noida Latest News
इंजीनियर युवराज के बाद नोएडा में एक और युवक की डूबने से मौत, प्रशासन पर उठे सवाल
Kushinagar News
कुशीनगर में एक साथ 6 लड़कियां गायब होने से हड़कंप, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
Hajj 2026
12 दिन और 14 फ्लाइट्स....लखनऊ एयरपोर्ट से मदीना के लिए रवाना होंगे हज यात्री
Kanpur News
कानपुर में ‘मिनी जामताड़ा’ पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 20 साइबर ठग गिरफ्तार
SP MP Ruchi Veera
RSS देश के लिए नासूर, इसे बैन करना चाहिए.... सपा सांसद के तीखे बयान से मचा घमासान
Lucknow news
मुंह में कपड़ा ठूंसा, हाथ पैर बांधे.. किशोरी से 5 मजदूरों ने बारी बारी की हैवानियत
Barabanki latest News
12 साल के बेटे के साथ मिलकर पति की पीट-पीटकर हत्या, पारिवारिक विवाद का खौफनाक अंजाम