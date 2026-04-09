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तैरना जानता था हर्षित, फिर कैसे डूब गए?... नोएडा छात्र मौत मामले में घर वालों के ये सवाल

Noida Sector 94 Student Drowning Case: नोएडा सेक्टर 94 में बीते दिन एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र हर्षित की गहरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई थी. हर्षित की मौत पर घर वालों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 09, 2026, 07:28 PM IST
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Noida Sector 94 Student Drowning Case:
Noida Sector 94 Student Drowning Case:

Noida Sector 94 Student Drowning Case: नोएडा सेक्टर-94 में स्टूडेंट की डूबने से हुई मौत के मामले में अब अहम जानकारियां सामने आई हैं. जिस जमीन पर यह हादसा हुआ, वह यूपीआरएनएन (उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम) के कब्जे में थी और यहीं हैबिटेट सेंटर के निर्माण की योजना प्रस्तावित थी. वहीं, मृतक छात्र के घर वालों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. 

हैबिटेट सेंटर का होना था निर्माण 
zee MEDIA की ग्राउंड रिपोर्ट में उस ऑफिस के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां से इस पूरे प्रोजेक्ट को संचालित किया जा रहा था. रिपोर्ट में प्रोजेक्ट से जुड़ा आधिकारिक बोर्ड, प्रस्तावित हैबिटेट सेंटर की डिजाइन और यूपी निर्माण निगम का सर्टिफिकेट भी सामने आया है, जिससे साफ होता है कि यह जमीन लंबे समय से निर्माणाधीन परियोजना के तहत थी. 

2021 में शिलान्यास किया गया था 
जानकारी के मुताबिक, इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का शिलान्यास जुलाई 2021 में किया गया था. योजना थी कि दिसंबर 2023 तक करीब 395 करोड़ रुपये की लागत से हैबिटेट सेंटर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा. हालांकि, तय समयसीमा बीत जाने के बावजूद प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है और साइट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं दिखे. ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान यह भी सामने आया कि निर्माण स्थल पर गहरे गड्ढे खुले पड़े हैं, जिनमें पानी भरा हुआ है. यही लापरवाही इस दर्दनाक हादसे की बड़ी वजह बनकर सामने आई है. 

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सुरक्षा मानकों की अनदेखी!
अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी परियोजना के बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी क्यों की गई और जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी?. बता दें कि नोएडा सेक्टर 94 में निर्माणाधीन इसी साइट में भरे पानी में डूबकर छात्र हर्षित की मौत हो गई. पुलिस इसे नहाने के दौरान हुआ हादसा बता रही है, लेकिन परिजन इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं हैं. हर्षित के परिवार वालों का कहना है कि 'जो तैरना जानता था, वह पानी में कैसे हार गया?' अब यह मामला हादसा, लापरवाही या कुछ और इन सभी पहलुओं से जांच के घेरे में है. 

यह भी पढ़ें : इंजीनियर युवराज के बाद नोएडा में एक और युवक की डूबने से मौत, एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था युवक

 

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