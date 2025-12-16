Noida News: नोएडा पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 9 थाना प्रभारियों के बदले कार्यक्षेत्र, देखें लिस्ट

Noida SHO Transfer (भूपेश प्रताप): गौतमबुद्ध नगर में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के मकसद से पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. जिले में तैनात 9 थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. पुलिस कमिश्नरेट में 9 थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये फेरबदल किए हैं.

इनका हुआ ट्रांसफर

इन तबादलों के तहत, थाना प्रभारी अरविंद कुमार को दादरी से थाना सेक्टर 20 का प्रभारी बनाया गया है. वहीं, डीपी शुक्ल को सेक्टर 20 थाना प्रभारी के पद से हटाकर थाना सेक्टर 39 का प्रभारी नियुक्त किया गया है. अमित तोमर को आईटी सेल से सेक्टर 58 थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। अवधेश प्रताप सिंह को सेक्टर 63 थाना प्रभारी से थाना फेस 2 का प्रभारी बनाया गया है. अमित कुमार को थाना सेक्टर 58 से सेक्टर 63 का प्रभारी नियुक्त किया गया है.

नीरज मिश्रा को SOG प्रभारी की जिम्मेदारी

थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह को सेक्टर 39 से हटाकर दादरी का थाना प्रभारी बनाया गया है। श्याम बाबू शुक्ला को वेलफेयर शाखा प्रभारी से थाना रबूपुरा का प्रभारी नियुक्त किया गया है. विद्यांचल तिवारी, जो पहले थाना फेस 2 के प्रभारी थे, उन्हें अब थाना AHTU का प्रभारी बनाया गया है. जबकि, नीरज कुमार मिश्रा को थाना AHTU के प्रभारी निरीक्षक पद से SOG प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

नोएडा के थाना 39 क्षेत्र के सेक्टर-45 के पास बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक 27 वर्षीय युवक का गन प्वाइंट पर अपहरण कर लिया. पीड़ित युवक स्कूटी से जा रहा था, तभी कार सवार बदमाशों ने उसे रोका और हथियार के बल पर जबरन कार में बैठा लिया. आरोप है कि बदमाशों ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक को सड़क किनारे फेंककर मौके से आसानी से फरार हो गए.

राहगीरों ने अस्पताल में कराया भर्ती

राहगीरों की सूचना पर गंभीर हालत में युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित के परिजन आक्रोशित हो गए। परिजनों ने किसान नेताओं के साथ मिलकर थाना सेक्टर-39 का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. परिजनों का आरोप है कि पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई बेहद लचर रही और समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए.

कानून व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल

हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिजनों को निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. वहीं, इस घटना ने एक बार फिर नोएडा की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है. यह भी प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते हैं अब यह देखना होगा पुलिस जांच के बाद अपनी आगे की क्या कार्रवाई करती है.