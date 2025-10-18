दिल्ली-नोएडा स्काईवॉक का इंतजार खत्म होने को! जल्द खुलेगा 40 करोड़ की लागत से बना एयर-कंडीशंड कॉरिडोर

नोएडा: दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित स्काईवॉकअब जल्द ही यात्रियों के लिए खुलने वाला है. पहले इसे 2 अक्टूबर को जनता के लिए खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी उद्घाटन नहीं हो सका. अब नोएडा अथॉरिटी ने साफ किया है कि स्काईवॉक का काम 15 नवंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद इसे आम जनता के आवागमन के लिए खोलने की योजना है.

नोएडा अथॉरिटी ने एक आधिकारिक पत्र में जानकारी दी कि सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन के बीच बन रहा यह स्काईवॉक लगभग तैयार है. शिकायतकर्ता विपुल गर्ग द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायत के जवाब में प्राधिकरण ने बताया कि शेष कार्य तेजी से पूरा कराया जा रहा है, और नवंबर के बाद यात्रियों को इसका लाभ मिलने लगेगा.

अत्याधुनिक स्काईवॉक में मूविंग वॉकवे

420 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा यह अत्याधुनिक स्काईवॉक पूरी तरह एयर-कंडीशंड होगा. इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रैवेलटर (मूविंग वॉकवे) और लिफ्ट की व्यवस्था की गई है. ट्रैवेलटर की गति 0.5 मीटर प्रति सेकंड होगी, जिससे यात्रियों को मेट्रो के दोनों स्टेशनों के बीच चलना आसान और आरामदायक लगेगा.

बार-बार टिकट लेने का झंझट खत्म

करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बने इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद, दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा. इसका फायदा रोजाना हजारों यात्रियों को मिलेगा, जो अब बिना बार-बार टिकट लेने की झंझट के दोनों मेट्रो सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे.

नवंबर के बाद जब यह स्काईवॉक आम जनता के लिए खुलेगा, तो यह न सिर्फ यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाएगा, बल्कि दिल्ली-नोएडा कनेक्टिविटी को ओक नया आयाम भी देगा.

