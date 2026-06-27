/सीएम योगी के दौरे को लेकर नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन, वीकेंड पर बाहर निकलने से पहले जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद?

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CM Yogi Noida Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 27 जून को गौतमबुद्धनगर दौरे के मद्देनजर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आसपास के प्रमुख मार्गों पर यातायात का डायवर्जन किया जाएगा.
इन जगहों पर वाहनों की एंट्री बैन
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक चिल्ला, डीएनडी और कालिंदी कुंज बॉर्डर से भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इन वाहनों को एनएच-9, एनएच-24, एनएच-91 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
जेवर टोल से पहले ही वैकल्पिक मार्ग
यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा की ओर से आने वाले वाहनों को जेवर टोल से पहले ही वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा. ट्रैफिक दबाव बढ़ने की स्थिति में वाहनों को खुर्जा, जहांगीरपुर, सिकंदराबाद और बुलंदशहर की ओर मोड़ा जाएगा. यातायात पुलिस ने विभिन्न श्रेणी के वाहनों, मीडिया और वीआईपी के लिए पी-01 से पी-04 तक की विशेष पार्किंग व्यवस्था की है.
अलग-अलग रूट और विशेष पार्किंग व्यवस्था
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने वाले वाहनों के लिए सेक्टर-10 और सेक्टर-8 क्षेत्र में अलग-अलग रूट और विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई है. यातायात पुलिस ने आम लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट लेने की अपील की है.
इन वाहनों को छूट
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान एम्बुलेंस और फायर सर्विस जैसे आपातकालीन वाहनों को बिना किसी रोक-टोक के सुरक्षित पास कराया जाएगा. किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर नागरिक यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर मदद ले सकते हैं.
सीएम द्वारा लोकार्पण की जाने वाली परियोजना
मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-96 करीब 390 करोड़ में बनाया गया
रैनीलेव संख्या 4 निर्माण करीब 18.40 करोड़
नोएडा एक्सप्रेस वे पर आईपीएस-1 सेक्टर-147 और आईपीएस-2 सेक्टर-145 से एमएसपीएस-1 सेक्टर-136 तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य करीब 13.71 करोड़
आर्पीएस-5 से सेक्टर-154 और आईपीएस-6 सेक्टर-166 से एमएसपीस-2 सेक्टर-168 एक्सप्रेस वे पर दायी और सीवर लाइन 13.83 करोड़
डीएससी रोड पर अगाहपुर पेट्रोल पंप से एनएसईजेड तक 5.5 किमी एलिवेटेड करीब 608 करोड़ का औपचारिक उद्घाटन इसे नंवबर 2025 में ट्रायल के लिए खोला गया था.
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