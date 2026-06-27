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सीएम योगी के दौरे को लेकर नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन, वीकेंड पर बाहर निकलने से पहले जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद?

Noida Route Diversion Alert: सीएम योगी के गौतमबुद्ध नगर दौरे के चलते शनिवार को नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कई रूट पर डायवर्जन प्लान लागू रहेगा. अगर आप वीकेंड पर कोई प्लान बना रहे हैं तो डायवर्जन प्लान एक बार जरूर देख लें.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 27, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:55 AM IST
सीएम योगी के दौरे को लेकर नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन, वीकेंड पर बाहर निकलने से पहले जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद?
Image Credit: Noida Route Diversion AlertSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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