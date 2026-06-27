/सीएम योगी के दौरे को लेकर नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन, वीकेंड पर बाहर निकलने से पहले जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद?

सीएम द्वारा लोकार्पण की जाने वाली परियोजना

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-96 करीब 390 करोड़ में बनाया गया

रैनीलेव संख्या 4 निर्माण करीब 18.40 करोड़

नोएडा एक्सप्रेस वे पर आईपीएस-1 सेक्टर-147 और आईपीएस-2 सेक्टर-145 से एमएसपीएस-1 सेक्टर-136 तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य करीब 13.71 करोड़

आर्पीएस-5 से सेक्टर-154 और आईपीएस-6 सेक्टर-166 से एमएसपीस-2 सेक्टर-168 एक्सप्रेस वे पर दायी और सीवर लाइन 13.83 करोड़

डीएससी रोड पर अगाहपुर पेट्रोल पंप से एनएसईजेड तक 5.5 किमी एलिवेटेड करीब 608 करोड़ का औपचारिक उद्घाटन इसे नंवबर 2025 में ट्रायल के लिए खोला गया था.