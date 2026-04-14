नोएडा में हिंसक प्रदर्शन का खुला राज! सोशल मीडिया पर साजिश; एक ही ग्रुप कई जगह एक्टिव, करीब 400 गिरफ्तार

राजू राज/नोएडा: नोएडा में हालिया श्रमिक विरोध और उससे जुड़ी हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. पुलिस ने अब तक कुल 396 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 392 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं.

एक ही ग्रुप ने कई जगह हिंसा भड़काई!

जांच में सामने आया है कि हिंसा किसी अचानक भड़की घटना का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया. पुलिस के अनुसार, एक संगठित समूह पहले एक स्थान पर आगजनी करता था और फिर योजनाबद्ध तरीके से दूसरे स्थानों की ओर बढ़ता था. इतना ही नहीं, कई मामलों में सीसीटीवी कैमरों को निशाना बनाकर डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई.

सोशल मीडिया बना लोगों को उकसाने का जरिया

इस पूरे मामले के तार राज्य से बाहर भी जुड़े पाए गए हैं. बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कुछ संदिग्ध कनेक्शन सामने आए हैं, जिनकी जांच जारी है. पुलिस को शक है कि सोशल मीडिया के जरिए माहौल को भड़काने की कोशिश की गई. व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अफवाहें फैलाई गईं और झूठी खबरों के जरिए डर और भ्रम का माहौल तैयार किया गया. कई पोस्ट हटाए जाने के बाद उनके स्क्रीनशॉट वायरल कर लोगों को उकसाने की रणनीति अपनाई गई.

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क्यू आर कोड का हुआ इस्तेमाल- पुलिस कमिश्नर

नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि कुछ फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर श्रमिकों को हिंसा और तोड़फोड़ के लिए उकसाया जा रहा था. पिछले दो दिनों में ऐसे कई अकाउंट और व्हाट्सएप ग्रुप चिन्हित किए गए हैं, जिनमें क्यूआर कोड के जरिए लोगों को जोड़ा जा रहा था. पुलिस अब इनकी फंडिंग और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है.

प्रभावित क्षेत्रों में सेक्टर स्कीम लागू

सुरक्षा के मद्देनज़र प्रभावित क्षेत्रों में सेक्टर स्कीम लागू की गई है. रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और पीएसी के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार रूट मार्च किया जा रहा है. सुबह के समय जहां-जहां श्रमिकों की भीड़ एकत्र हुई, वहां अधिकारियों ने बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित किया.

प्रदर्शन करने वाले सभी श्रमिक नहीं थे

जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए कुछ लोग श्रमिक नहीं थे, बल्कि उन्हें साजिश के तहत भीड़ में शामिल किया गया था ताकि प्रदर्शन को उग्र बनाया जा सके. पुलिस को आरोपियों के मोबाइल फोन से कई अहम सुराग मिले हैं और साइबर टीम चैट हिस्ट्री खंगालकर पूरे नेटवर्क को उजागर करने में जुटी है.

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