नोएडा हिंसा जांच की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, पाकिस्तान में तैयार हुआ टूलकिट; सामने आया खौफनाक साजिश का ये 'ब्लूप्रिंट'

Noida Workers Protest: नोएडा हिंसा जांच की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सामने आ गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो नोएडा में मजदूर हड़ताल की आड़ में दंगा भड़काने की साजिश हुई थी. पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरानी सोशल मीडिया हैंडल से माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई थी. जानिए वजह...
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Noida Workers Protest: नोएडा हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. इस हिंसा की जांच की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (Confidential Report - CR) सामने आ गई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, नोएडा में हिंसा के लिए पाकिस्तान में टूलकिट तैयार की गई थी. मजदूर हड़ताल की आड़ में दंगा भड़काने की साजिश थी. पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरानी सोशल मीडिया हैंडल से माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई थी.
इन्होंने जनता को बरगलाया
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल के जरिए नोएडा पुलिस की गलत छवि पेश कर जनता को बरगलाया गया. पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल Aanushi Tiwari के नाम से @proundindiannavi, @zardsi और markhortweets ने भड़काऊ और भ्रामक जानकारिया शेयर की. ईरान के irnaenglish और बांग्लादेश के @BDMILITARY जैसे ट्विटर हैंडल के जरिए मजदूरों को भड़काया गया.
फैक्ट्री मजदूरों का बड़े स्तर पर प्रदर्शन
दर्जनभर से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए फर्जी भड़काऊ जानकारियां शेयर की गई. सोशल मीडिया अकाउंटस में कई पॉलिटिकल पार्टी का नाम और लोगों का इस्तेमाल किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, 13 अप्रैल 2026 को नोएडा में फैक्ट्री मजदूरों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया. शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन बाद में कुछ जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ हुई. सड़कों पर जाम लग गया. खास तौर से NH-9 और चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम लग गया.
जानें मजदूरों की मुख्य मांगें
अब अगर बात करें मजदूरों की मुख्य मांगों की तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के वेतन में फर्क कम किया जाए (UP-₹13,000, हरियाणा-₹19,000). ओवरटाइम का सही पैसा और समय पर बोनस मिले. 12 घंटे की शिफ्ट और ठेकेदारों के शोषण का विरोध, सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी. X (Twitter) पर कई फर्जी और भ्रामक पोस्ट वायरल हुए. कुछ विदेशी (ज्यादातर पाकिस्तान से जुड़े) अकाउंट्स ने गलत खबरें फैलाने की कोशिश की.
क्या है दावा?
दावा किया गया कि 'Gen Z' से जुड़े हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गए. क्या सच नहीं था, जो इन पाकिस्तानी और विदेशी सोशल मीडिया हैंडल से फैलाया गया. पुलिस फायरिंग में 14 मौतों का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला. विश्वसनीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदर्शन मजदूरों का था, न कि 'Gen Z मूवमेंट'. पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस और हल्का बल प्रयोग किया, गोलीबारी की पुष्टि नहीं.
प्रशासन और पुलिस का एक्शन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुबह सेक्टर 60, 62, 84 और फेज-2 में शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुई. दोपहर तक पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई. जिसका असर ट्रैफिक जाम और आम लोगों को परेशानी हुई. पुलिस और RAF की भारी तैनाती की गई. 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई FIR दर्ज हुईं. सरकार ने मजदूरों की मांगों पर विचार के लिए कमेटी बनाई.
कैसे फैलाया गया फर्जी नैरेटिव?
दावा है कि कई फर्जी और अनजान अकाउंट्स ने मिलकर गलत जानकारी फैलाई. कुछ अकाउंट्स ने खुद को भरोसेमंद दिखाने के लिए पार्टी के नाम और लोगों का इस्तेमाल किया. ब्लू टिक और फर्जी दस्तावेज/फेक गवर्नमेंट ऑर्डर दिखाकर लोगों को गुमराह किया गया. बॉट अकाउंट्स और हैशटैग के जरिए पोस्ट को वायरल किया गया.
फर्जी दावों के उदाहरण
रिपोर्ट्स के मुताबिक,14 लोगों की मौत और 67 घायल होने का दावा किया गया, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ने की बात बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया. फर्जी सरकारी आदेश और लीक डॉक्यूमेंट शेयर किए गए. वायरल पोस्ट को 98 फीसदी भरोसे के साथ भ्रामक (Misleading) बताया गया.
फैक्ट चेक रिपोर्ट
पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा व्यू और सैकड़ों रीट्वीट मिले. ज्यादा इमोशनल और विवादित कंटेंट तेजी से फैलता है, यही यहां हुआ. असली घटना मजदूरों के वेतन और काम की स्थिति को लेकर थी. सोशल मीडिया पर इसे बढ़ा-चढ़ाकर और गलत तरीके से पेश किया गया. फर्जी खबरों और संगठित ऑनलाइन कैंपेन ने लोगों में भ्रम और डर फैलाया.
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