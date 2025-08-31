Noida Aaj Ka Mausam: बारिश के साथ शुरू होगा नया महीना, नोएडा और गाजियाबाद में गरज-चमक के साथ बरसेंगे मेघ

Noida Aaj Ka Mausam: अगस्‍त का महीना समाप्‍त हो गया. सितंबर शुरू हो रहा है. अगस्‍त की आखिर में नोएडा में झमाझम बारिश हुई. सितंबर में भी लोगों को बारिश का इंतजार है. रविवार को भी मौसम में बदलाव दिखा. वीकेंड पर थोड़ी कम उमस हुई. तेज धूप निकली भी निकली. नोएडा में पिछले 24 घंटे में 2 MM बारिश हुई. ऐसे में आइये जानते हैं सितंबर की शुरुआत कैसे हो रही है?. नोएडा और गाजियाबाद में मौसम कैसा रहने वाला है?.

कैसा रहेगा नोएडा का मौसम?

शनिवार को उमस भरी गर्मी थी. रविवार को भी उमस रही. रविवार को नोएडा का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, न्‍यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार (31 अगस्‍त) को बारिश का येलो अलर्ट जारी था, लेकिन बारिश नहीं हुई. कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई तो मौसम सुहावना हो गया. मौसम विभाग ने सोमवार यानी 1 सितंबर को लेकर भी तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक, सितंबर की शुरुआत बारिश के साथ होने की संभावना है.

तेज हवा भी चल सकती है

इस दौरान नोएडा में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है. नोएडा का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्‍यूनतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है. तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. मौसम विभाग के मुताबिक, नोएडा से सटे गाजियाबाद में बारिश होने की संभावना है. लोगों को बारिश का इंतजार है. मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है. इसके बाद दो और तीन सितंबर को भी बारिश की संभावना है. इसके बाद तेज धूप का सामना करना पड़ेगा.

