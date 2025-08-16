Aaj Ka Mausam: नोएडा में थमने जा रहा बारिश का दौर, धूप और गर्मी का तेवर देखने के लिए रहें तैयार!

Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा में बारिश का दौर जारी है. शनिवार को श्रीकृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी पर भी नोएडा में झमाझम बारिश हुई. बारिश हुई तो लोग वीकेंड पर घरों से बाहर निकले और जन्‍माष्‍टमी मनाई. नोएडा में तापमान में बदलाव हो गया है. मौसम विभाग ने नोएडा में अगले कुछ दिनों के लिए मौमस का पूर्वानुमान जारी किया है. आइये जानते हैं नोएडा का मौसम कैसा रहेगा?...

नोएडा में कैसा रहेगा मौसम?

शनिवार को हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया था. नोएडा में कुछ इलाकों में सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी. तो कुछ इलाकों में दोपहर बाद बारिश हुई. इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई. नोएडा में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया. वहीं, न्‍यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी से राहत मिल गई है. मौसम सुहावना हुआ तो लोग शाम को घरों से बाहर निकल कर वीकेंड का मजा लिया.

हल्‍की बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, 17 अगस्‍त दिन रविवार को भी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग की मानें तो रविवार को भी मौसम सुहावना बना रहेगा. आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. हालांकि, बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है. 18 अगस्‍त को भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है. अगले हफ्ते में बारिश थम सी जाने की संभावना है. इसके बाद तेज धूप का सामना करना पड़ सकता है.

जलभराव हो गया

बता दें कि नोएडा में रुक-रुककर हुई बारिश के बाद यमुना सिटी के क्षेत्रों में कई स्थानों पर जलभराव हो गया है. जेवर, बिलासपुर और दनकौर में इसका असर अधिक दिखाई दिया. शनिवार को भी हुई झमाझम का बिजली की आपूर्ति व्यवस्था पर असर पड़ा. 10 से अधिक सेक्टरों में इंसुलेटर पंक्चर होने और लोकल फॉल्ट से कुछ घंटे तक सप्लाई बाधित रही. इससे लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा.

