Aaj Ka Mausam: नोएडा में थमने जा रहा बारिश का दौर, धूप और गर्मी का तेवर देखने के लिए रहें तैयार!
Noida

Aaj Ka Mausam: नोएडा में थमने जा रहा बारिश का दौर, धूप और गर्मी का तेवर देखने के लिए रहें तैयार!

Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा में पिछले कई दिनों से रुक रुककर बारिश हो रही है. इससे गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन इससे पहले मौसम विभाग ने अगले हफ्ते को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 16, 2025, 11:25 PM IST
Noida Weather Update
Noida Weather Update

Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा में बारिश का दौर जारी है. शनिवार को श्रीकृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी पर भी नोएडा में झमाझम बारिश हुई. बारिश हुई तो लोग वीकेंड पर घरों से बाहर निकले और जन्‍माष्‍टमी मनाई. नोएडा में तापमान में बदलाव हो गया है. मौसम विभाग ने नोएडा में अगले कुछ दिनों के लिए मौमस का पूर्वानुमान जारी किया है. आइये जानते हैं नोएडा का मौसम कैसा रहेगा?... 

नोएडा में कैसा रहेगा मौसम? 
शनिवार को हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया था. नोएडा में कुछ इलाकों में सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी. तो कुछ इलाकों में दोपहर बाद बारिश हुई. इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई. नोएडा में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया. वहीं, न्‍यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी से राहत मिल गई है. मौसम सुहावना हुआ तो लोग शाम को घरों से बाहर निकल कर वीकेंड का मजा लिया. 

हल्‍की बारिश की संभावना 
मौसम विभाग के मुताबिक, 17 अगस्‍त दिन रविवार को भी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग की मानें तो रविवार को भी मौसम सुहावना बना रहेगा. आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. हालांकि, बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है. 18 अगस्‍त को भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है. अगले हफ्ते में बारिश थम सी जाने की संभावना है. इसके बाद तेज धूप का सामना करना पड़ सकता है.  

जलभराव हो गया 
बता दें कि नोएडा में रुक-रुककर हुई बारिश के बाद यमुना सिटी के क्षेत्रों में कई स्थानों पर जलभराव हो गया है. जेवर, बिलासपुर और दनकौर में इसका असर अधिक दिखाई दिया. शनिवार को भी हुई झमाझम का बिजली की आपूर्ति व्यवस्था पर असर पड़ा. 10 से अधिक सेक्टरों में इंसुलेटर पंक्चर होने और लोकल फॉल्ट से कुछ घंटे तक सप्लाई बाधित रही. इससे लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा. 

डिस्क्लेमर
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

 

यह भी पढ़ें : इतंजार खत्म...भंगेल एलिवेटेड रोड पर फर्राटा भरने को हो जाएं तैयार,नोएडा अथॉरिटी ने कर दिया तारीख का ऐलान

यह भी पढ़ें :  Noida Weather: नोएडा में राहत के साथ आफत बनी तेज बारिश, जगह-जगह जलभराव, तालाब बनीं सड़कें

Noida Weather

;