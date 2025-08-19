Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा में झमाझम बारिश, अगले हफ्ते मानसून की रफ्तार पड़ेगी धीमी, देखें मौसम का अलर्ट
Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा में झमाझम बारिश, अगले हफ्ते मानसून की रफ्तार पड़ेगी धीमी, देखें मौसम का अलर्ट

Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा में लगातार मौसम में बदलाव देखने को म‍िल रहा है. मंगलवार को सुबह से बादलों की आवाजाही रही. दोपहर बाद कई इलाकों में जमकर बारिश हुई. इससे मौसम सुहावना हो गया. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 19, 2025, 11:48 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा और ग्रेटर में मंगलवार को भी तेज बारिश हुई. वहीं, गाजियाबाद में हल्‍की बूंदाबांदी हुई. दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही. बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया. उमस और गर्मी से राहत मिल गई. तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. आइये जानते हैं मौसम विभाग का ताजा अपडेट... 

मंगलवार हुई जमकर बारिश
मंगलवार सुबह से आसमान में बादल आते-जाते रहे. दोपहर बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई. गाजियाबाद में हल्‍की बूंदाबांदी हुई. अचानक मौसम बदलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई. लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली. बारिश के चलते नोएडा के कई सेक्‍टर में जलभराव की समस्‍या आई. 

नोएडा के कई सेक्‍टरों में भरा पानी 
नोएडा सेक्‍टर 18, सेक्‍टर 62, ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट, परी चौक और दादरी रोड में सड़कों पर बारिश का पानी भर गया. वाहन रेंगते नजर आए. एक तरफ बारिश से मौसम सुहावना हो गया तो दूसरी तरफ बिजली कटौती भी की गई. मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव देखने का अनुमान जताया है. साथ ही हल्‍की से तेज बारिश का भी पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही रहेगा. 

इस बार कम बारिश हुई 
इस बार मानसून में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कम बारिश हुई. अब तक नोएडा में 125 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. जो सामान्‍य से 60 फीसदी कम बारिश हुई है. 20 और 21 अगस्‍त को कहीं-कहीं हल्‍की बारिश के आसार हैं. 22 अगस्‍त को भी बादल आंख में मिचोली करेंगे. कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है. 23 अगस्‍त को तेज बारिश का अलर्ट है. 

डिस्क्लेमर
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. 

यह भी पढ़ें : Aaj Ka Mausam: नोएडा में बारिश के अच्‍छे दिन गए! धूप-छांव करेगी परेशान, जानें मौसम विभाग की भविष्‍यवाणी
 

 

