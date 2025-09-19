नोएडा से मानसून ने ली विदाई? तेज धूप और उमस झेलने के लिए रहें तैयार!
Noida

नोएडा से मानसून ने ली विदाई? तेज धूप और उमस झेलने के लिए रहें तैयार!

Noida Weather: शुक्रवार को सुबह ही आसमान में बादल छा गए. दोपहर में तेज धूप निकली. शाम होते-होते फ‍िर से बादलों की आवाजाही शुरू हो गई. पूरे दिन आंख म‍िचोली के बाद बारिश नहीं हुई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:53 PM IST
Noida Weather Update
Noida Weather Update

Noida Weather: नोएडा में शुक्रवार को बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई. मौसम का म‍िजाज देखकर ऐसा ही लग रहा है कि मानसून विदाई की ओर बढ़ रहा है. बारिश न होने से उमस और गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं. मौसम विभाग ने 19 सितंबर शुक्रवार को बारिश की संभावना जताई थी. पूरे दिन बादलों की आवाजाही रही हालांकि बूंदाबांदी नहीं हुई. आइये जानते हैं नोएडा में मौसम कैसा रहने वाला है?. 

नोएडा में कैसा रहेगा मौसम? 
शुक्रवार को सुबह ही आसमान में बादल छा गए. दोपहर में तेज धूप निकली. शाम होते-होते फ‍िर से बादलों की आवाजाही शुरू हो गई. पूरे दिन आंख म‍िचोली के बाद बारिश नहीं हुई. मौसम विभाग की मानें तो अब नोएडा से मानसून विदाई लेने वाला है. हालांकि, मौसम विभाग ने नोएडा और गाजियाबाद को ग्रीन जोन में रखा है. इसका मतलब है कि नोएडा और गाजियाबाद में आने वाले दिनों में कहीं-कहीं बौंछारें पड़ सकती हैं. लेकिन मौसम विभाग ने बारिश का कोई अलर्ट नहीं जारी किया है. 

पूरे हफ्ते साफ रहेगा मौसम 
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले पूरे हफ्ते आसमान साफ रहेगा. धूप से लोगों को गर्मी का अहसास होगा. बारिश की संभावना कम ही है. वहीं, मौसम विभाग ने यूपी के कई अन्‍य जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. सीतापुर, बलरामपुर, बहराइच, हरदोई और महाराजगंज, कुशीनगर और बाराबंकी में बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

25 सितंबर के बाद सताएगी गर्मी 
मौसम विभाग की मानें तो इस साल 25 सितंबर के बाद मानसून भी विदा हो सकता है. इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है. ऐसे में इस बार अनुमान है कि ठंड भी देर से शुरू हो सकती है. 

डिस्क्लेमर
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. 

