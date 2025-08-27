Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा में रिमझिम फुहारों से मौसम खुशनुमा, दो दिन बाद गदर मचाएगा मौसम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2899212
Zee UP-UttarakhandNoida

Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा में रिमझिम फुहारों से मौसम खुशनुमा, दो दिन बाद गदर मचाएगा मौसम

Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा में पिछले कुछ दिनों से हल्‍की बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है. मौसम विभाग ने अगस्‍त महीने की आखिर तक का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. आइये देखते हैं मौसम विभाग का अपडेट.  

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 27, 2025, 10:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Noida Weather Update
Noida Weather Update

Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा. बुधवार को मौसम विभाग ने हल्‍की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था. बूंदाबांदी हुई लेकिन तेज बारिश का इंतजार रहा. मौसम विभाग ने अगस्‍त महीने की आखिर तक बारिश का अनुमान जताया है. इस दौरान तापमान में भी कमी आएगी. आइये जानते हैं नोएडा का मौसम कैसा रहेगा?. 

मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान 
नोएडा में पिछले दिनों झमाझम बारिश हुई. बुधवार को कहीं-कहीं बूंदाबांदी हुई. इसके बाद आसमान में बादलों की आवाजाही रही, लेकिन तेज बारिश का इंतजार रहा. मौसम विभाग ने एक हफ्ते का पूर्वानुमान जारी किया है. इसके मुताबिक, 28 अगस्त को नोएडा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. साथ ही बादल छाए रहेंगे. वहीं, अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री और न्यूनतम 23-24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. 

अगले कुछ कैसा रहेगा मौसम? 
इसके अलावा 29 और 30 अगस्त को भी नोएडा में कहीं-कहीं बौछारें पड़ सकती हैं. तापमान 32-34 डिग्री के बीच रहेगा. मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा, 31 अगस्त को झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है. बता दें कि बुधवार सुबह हुई बारिश से कई जगह जलभराव हो गया. नोएडा की कई सोसाइटियों और सेक्टरों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. अल्फा-दो के लोगों ने बताया कि हल्की बारिश में मंदिर के पास पानी भर जाता है. कई बार प्राधिकरण से शिकायत की गई लेकिन कुछ समाधान नहीं हुआ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ऑफ‍िस से लौटने वालों को हुई दिक्‍कत 
बुधवार को बारिश के बाद जब लोग ऑफ‍िस से निकले तो उन्‍हें जाम का सामना करना पड़ा. नोएडा सेक्‍टर 62 में वाहनों की कतार लग गई. नोएडा सेक्‍टर 18 के पास भी जाम लग गया. वाहन जाम में फंसे रहे. हालांकि, रात 9 बजे के बाद जाम से कुछ राहत मिली. सड़कों पर ट्रैफिक के चलते वाहन रेंगते नजर आए. 

डिस्क्लेमर
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. 

यह भी पढ़ें : UP Rain Alert: यूपी में आग बरसाएगा आसमान! लखनऊ से नोएडा तक मौसम के बदले तेवर, जानें दोबारा कब होगी बेतहाशा बारिश?

यह भी पढ़ें : Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा में झमाझम बारिश, अगले हफ्ते मानसून की रफ्तार पड़ेगी धीमी, देखें मौसम का अलर्ट

TAGS

Noida Weather update

Trending news

Noida Weather update
नोएडा में रिमझिम फुहारों से मौसम खुशनुमा, दो दिन बाद गदर मचाएगा मौसम
prayagraj news
प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्‍य लापता, चित्रकूट से कार बरामद, अखिलेश हमलावर
Rinku Singh
यूपी प्रीमियर लीग में रिंकू सिंह का राउडी अवतार, मेरठ के कप्‍तान का फ‍िर गरजा बल्‍ला
Meerut latest news
दिल्ली-नोएडा जैसे दिखेंगे मेरठ के ये दो प्रमुख रोड, साइकिल और बस के लिए होगी अलग लेन
Dehradun
स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ..देहरादून के पलटन बाजार से CM धामी का बड़ा संदेश
Lucknow Weather Update
लखनऊ समेत यूपी में बदले मौसम के तेवर, उमस ने चढ़ाया पारा, जानें कब होगी झमाझम बारिश
Ayodhya Weather
अयोध्या में बारिश के बाद उमस भरी गर्मी, जानें आने वाले दिनों का मौसम
Prayagraj Flood
प्रयागराज में चौथी बार उफान पर गंगा-यमुना, संगम किनारे चप्‍पू वाली नावों पर लगी रोक
Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज के दर्शन को 400 KM साइकिल चलाई, मिलिये 7वीं क्लास के नन्हे भक्त से
Jhansi News
मुझे बचाओ नहीं तो... कमरे का मंजर देख कांप उठी पुलिस, भाई ही भाई का बन बैठा काल!
;