Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा में रिमझिम फुहारों से मौसम खुशनुमा, दो दिन बाद गदर मचाएगा मौसम

Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा में पिछले कुछ दिनों से हल्की बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है. मौसम विभाग ने अगस्त महीने की आखिर तक का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. आइये देखते हैं मौसम विभाग का अपडेट.
Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा. बुधवार को मौसम विभाग ने हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था. बूंदाबांदी हुई लेकिन तेज बारिश का इंतजार रहा. मौसम विभाग ने अगस्त महीने की आखिर तक बारिश का अनुमान जताया है. इस दौरान तापमान में भी कमी आएगी. आइये जानते हैं नोएडा का मौसम कैसा रहेगा?.
मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान
नोएडा में पिछले दिनों झमाझम बारिश हुई. बुधवार को कहीं-कहीं बूंदाबांदी हुई. इसके बाद आसमान में बादलों की आवाजाही रही, लेकिन तेज बारिश का इंतजार रहा. मौसम विभाग ने एक हफ्ते का पूर्वानुमान जारी किया है. इसके मुताबिक, 28 अगस्त को नोएडा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. साथ ही बादल छाए रहेंगे. वहीं, अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री और न्यूनतम 23-24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.
अगले कुछ कैसा रहेगा मौसम?
इसके अलावा 29 और 30 अगस्त को भी नोएडा में कहीं-कहीं बौछारें पड़ सकती हैं. तापमान 32-34 डिग्री के बीच रहेगा. मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा, 31 अगस्त को झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है. बता दें कि बुधवार सुबह हुई बारिश से कई जगह जलभराव हो गया. नोएडा की कई सोसाइटियों और सेक्टरों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. अल्फा-दो के लोगों ने बताया कि हल्की बारिश में मंदिर के पास पानी भर जाता है. कई बार प्राधिकरण से शिकायत की गई लेकिन कुछ समाधान नहीं हुआ.
ऑफिस से लौटने वालों को हुई दिक्कत
बुधवार को बारिश के बाद जब लोग ऑफिस से निकले तो उन्हें जाम का सामना करना पड़ा. नोएडा सेक्टर 62 में वाहनों की कतार लग गई. नोएडा सेक्टर 18 के पास भी जाम लग गया. वाहन जाम में फंसे रहे. हालांकि, रात 9 बजे के बाद जाम से कुछ राहत मिली. सड़कों पर ट्रैफिक के चलते वाहन रेंगते नजर आए.
डिस्क्लेमर
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.
