नोएडा में हो रही बारिश! कोहरे, शीतलहर के साथ जानें कब बदलेगा मौसम का मिजाज

Noida Cold Wave Alert: यूपी में मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है. कभी कोहरा तो कभी बारिश के कारण मौसम का यूटर्न देखने को मिल रहा है. अगले दो दिन बाद फिर प्रदेश के अलग अलग शहरों में काले बादलों की आवाजाही दिखाई देगी. ऐसे में जानिए नोएडा का हाल क्या 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 27, 2026, 09:52 AM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Noida Cold Wave Alert: जनवरी के आखिर में एक बार फिर नोएडा में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है. पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों में साफ नजर आने लगा है. बीते कुछ दिनों से मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है.पहाड़ों की बर्फबारी का असर.उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही हैं.इसका सीधा असर नोएडा के तापमान पर पड़ा है. सुबह और देर रात सर्दी ज्यादा महसूस की जा रही है, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है.

तेज हवाओं के बावजूद प्रदूषण बरकरार
हालांकि नोएडा में तेज हवाएं चलीं, लेकिन इसके बावजूद वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल सकी. हवा की गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी में बनी हुई है, जिससे स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है

सुबह हुई जमकर बारिश
आज सुबह नोएडा में जमकर बारिश हुई, जिससे ठंड और बढ़ गई। बारिश के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ी और ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर बना रह सकता है.

Noida Cold Wave Alert

