/नोएडा में 16वीं मंजिल से कूदकर महिला ने दी जान, महीने भर पहले हुई थी शादी; दहेज के लिए परेशान करने का आरोप

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नोएडा/विजय कुमार : नोएडा के सेक्टर-108 स्थित डिवाइन मीडोज सोसाइटी में रविवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई. यहां 24 वर्षीय नवविवाहिता कामिनी कुमारी ने कथित तौर पर 16वीं मंजिल से छलांग लगा दी. गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.
महीने भर पहले हुई थी महिला की शादी
कामिनी की शादी इसी साल 11 जुलाई को मंथन धीमान से हुई थी. शादी के बाद दोनों डिवाइन मीडोज सोसाइटी के लिली टावर स्थित फ्लैट नंबर-1602 में किराये पर रह रहे थे. कामिनी मूलरूप से एटा की रहने वाली थी, जबकि उसका पति मंथन देहरादून का निवासी है. मंथन एक निजी कंपनी में वीडियो एडिटर के तौर पर काम करता है. कामिनी भी पहले बीपीओ में नौकरी करती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी.
साढ़े पांच बजे 16वीं मंजिल से लगाई छलांग
पुलिस के अनुसार, रविवार शाम करीब 5:30 बजे कामिनी ने कथित तौर पर फ्लैट की 16वीं मंजिल से छलांग लगा दी. घटना के बाद परिजन तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. ऐसे में मौत के कारणों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
पति ने बताया- अवसाद में थी कामिनी
पूछताछ के दौरान पति मंथन ने पुलिस को बताया कि कामिनी पिछले कुछ समय से अवसाद से जूझ रही थी और उसका उपचार चल रहा था. हालांकि, पुलिस द्वारा इलाज से जुड़े दस्तावेज मांगे जाने पर वह तत्काल कोई कागजात उपलब्ध नहीं करा सका. पुलिस अब इस दावे की भी जांच कर रही है कि कामिनी का वास्तव में उपचार चल रहा था या नहीं.
मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप
घटना की जानकारी मिलते ही कामिनी के मायके वाले नोएडा पहुंचे. परिजनों ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि कामिनी की मौत की परिस्थितियां संदिग्ध हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
नोएडा में दहेज उत्पीड़न का एक और मामला
इसी बीच नोएडा के सेक्टर-121 की एक सोसाइटी में रहने वाली महिला ने भी पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा फेज-3 थाने में दर्ज कराया है. महिला का आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद पति का व्यवहार और अधिक गैर-जिम्मेदाराना हो गया और परिजनों के उकसाने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी. पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है.
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