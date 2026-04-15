नोएडा बवाल की सच्चाई सामने आई! अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रशासन की नजर, हिंसा का वीडियो फर्जी

Noida Employee Protest: नोएडा में जारी श्रमिक आंदोलन के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. फेज-2, सेक्टर-62, 63 और 121 जैसे संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ PAC और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की तैनाती की गई है. पुलिस चप्पे-चप्पे पर निगरानी बनाए हुए है. किसी भी प्रकार की हलचल की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम और डेस्क तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं.

नोएडा पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा

इस बीच पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने जांच में पाया कि नोएडा हिंसक प्रदर्शन में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई. दरअसल, 14 अप्रैल 2026 को फेसबुक और एक्स पर कई सोशल मीडिया हैंडल्स से एक वीडियो तेजी से वायरल किया गया. इस वीडियो के साथ दावा किया गया कि यह नोएडा का है, जहां कर्मचारी हड़ताल पर हैं और पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है.

भड़काने की कोशिश की गई

कुछ पोस्ट में हालात को बेहद खराब बताते हुए लोगों को भड़काने की भी कोशिश की गई. जांच में प्रियंका भारती, डॉ. कंचना यादव और जितेन्द्र कुमार दौसा समेत कुछ अन्य यूजर्स के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने इस वीडियो को अलग-अलग कैप्शन के साथ शेयर किया. वहीं, एक्स पर भी एक यूजर ने इसे नोएडा के सेक्टर-62 का बताकर पोस्ट किया किया. इससे लोगों के बीच और ज्यादा डर और भ्रम फैल गया, लेकिन जब पुलिस ने इस वायरल वीडियो की सच्चाई खंगाली, तो पूरा मामला ही उल्टा निकला.

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मध्य प्रदेश का वीडियो वायरल किया गया

जांच में पता चला कि यह वीडियो नोएडा का नहीं, बल्कि 11 अप्रैल 2026 का मध्य प्रदेश के शहडोल और रीवा इलाके का है. वहां एक व्यक्ति नशे की हालत में हंगामा कर रहा था, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया था. यानी जिस वीडियो को नोएडा की घटना बताकर वायरल किया गया, उसका इस शहर से कोई लेना-देना ही नहीं था. इसके बावजूद इसे जानबूझकर गलत जानकारी के साथ शेयर किया गया, ताकि लोगों में डर और गुस्सा फैलाया जा सके.

फर्जी वीडियो वायरल किया गया

इस फर्जी वीडियो का असर भी तुरंत देखने को मिला. नोएडा के अलग-अलग इलाकों में अफवाह फैल गई और लोगों के बीच असुरक्षा का माहौल बन गया. हालात को संभालने के लिए पुलिस को तुरंत एक्टिव होना पड़ा और लोगों को सही जानकारी देकर स्थिति को सामान्य किया गया. पुलिस का कहना है कि यह कोई साधारण गलती नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है. आरोपियों ने भड़काऊ और झूठी जानकारी फैलाकर समाज में अशांति फैलाने और प्रशासन के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की कोशिश की. यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस साजिश के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं?. उग्र प्रदर्शन को लेकर नोएडा पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

नोएडा डीएम ने की ये अपील

नोएडा की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने समस्त श्रमिकों, औद्योगिक इकाइयों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों से अपील की है कि वे आपसी संवाद और सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालें और किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था से दूर रहें. उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्थिति में शांति भंग नहीं होने दी जाएगी. साथ ही, उन्होंने प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए बताया कि विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों का वेतन बढ़ाकर 13,690 रुपये से 16,868 रुपये तक किया गया है, जो श्रमिक हित में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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