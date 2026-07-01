नोएडा श्रमिक हिंसा: 100 से अधिक पन्नों की चौथी चार्जशीट दाखिल, 24 आरोपियों के नाम शामिल

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Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुए श्रमिक हिंसा के मामले में कानूनी प्रक्रिया ने एक नया मोड़ ले लिया है. हाल ही में पुलिस ने इस मामले में अपनी चौथी चार्जशीट अदालत में पेश कर दी है. 100 से अधिक पन्नों की इस विस्तृत रिपोर्ट में पुलिस ने हिंसा के पीछे की गहरी साजिश और इसके मुख्य किरदारों का कच्चा-चिट्ठा खोला है.
जानिए क्या है मामला ?
पुलिस की जांच के अनुसार, यह श्रमिक आंदोलन अचानक नहीं भड़का था, बल्कि इसे एक सुनियोजित रणनीति के तहत अंजाम दिया गया था. चार्जशीट में आकृति चौधरी, सुमित गुप्ता और मनीष चौधरी को इस पूरी घटना का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है. इनके साथ ही आदित्य आनंद, सचिन शर्मा, हिमांशु ठाकुर और अरुण राघव के नाम भी प्रमुखता से शामिल किए गए हैं. पुलिस का आरोप है कि ये सभी लोग लंबे समय से गुप्त बैठकें कर रहे थे, जिसमें हिंसा की पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी.
डिजिटल साक्ष्य बने आधार
पुलिस ने इस मामले को साबित करने के लिए पारंपरिक बयानों से कहीं अधिक डिजिटल सबूतों पर भरोसा किया है. चार्जशीट में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), मोबाइल लोकेशन, और व्हाट्सएप चैट को अहम आधार बनाया गया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों के बीच हुई बातचीत और उनकी लोकेशन यह साबित करती है कि वे लगातार एक-दूसरे के संपर्क में थे और आंदोलन को दिशा दे रहे थे. इसके अलावा, सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों को अधिक संख्या में जोड़ने और भीड़ को उकसाने के भी आरोप हैं.
आंदोलन का विस्तार और उद्देश्य
जांच एजेंसियों की मानें तो यह आंदोलन केवल नोएडा तक सीमित नहीं था. पुलिस के पास ऐसे संकेत मिले हैं कि साजिशकर्ताओं की योजना इस आंदोलन को अन्य राज्यों तक फैलाने की थी, ताकि इसका दायरा और प्रभाव बढ़ाया जा सके. चार्जशीट में 24 आरोपियों के साथ ही 25 गवाहों का जिक्र किया गया है, जो इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के केस को और मजबूत करते हैं.
बचाव पक्ष और भविष्य की राह
जहां पुलिस इस चार्जशीट को एक पुख्ता सबूत मान रही है, वहीं बचाव पक्ष ने इसके दावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. वकीलों का कहना है कि पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य एकतरफा हैं और उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है.
फिलहाल, मामला अब पूरी तरह से न्यायालय के अधीन है. चौथी चार्जशीट के दाखिल होने के बाद अब यह स्पष्ट है कि इस श्रमिक हिंसा मामले की कानूनी लड़ाई और अधिक लंबी और जटिल होने वाली है. आने वाली सुनवाइयों में यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इन डिजिटल साक्ष्यों और पुलिस के दावों का क्या संज्ञान लेती है. नोएडा प्रशासन और आम जनता की नजरें अब अदालत के अगले फैसले पर टिकी हैं.