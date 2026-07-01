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नोएडा श्रमिक हिंसा: 100 से अधिक पन्नों की चौथी चार्जशीट दाखिल, 24 आरोपियों के नाम शामिल

Noida News: नोएडा में हुए श्रमिक हिंसा के मामले में कानूनी प्रक्रिया ने एक नया मोड़ ले लिया है. हाल ही में पुलिस ने इस मामले में अपनी चौथी चार्जशीट अदालत में पेश कर दी है. 100 से अधिक पन्नों की इस विस्तृत रिपोर्ट में पुलिस ने हिंसा के पीछे की गहरी साजिश और इसके मुख्य किरदारों का कच्चा-चिट्ठा खोला है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 01, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:46 AM IST
नोएडा श्रमिक हिंसा: 100 से अधिक पन्नों की चौथी चार्जशीट दाखिल, 24 आरोपियों के नाम शामिल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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