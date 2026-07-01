नोएडा श्रमिक हिंसा: 100 से अधिक पन्नों की चौथी चार्जशीट दाखिल, 24 आरोपियों के नाम शामिल

डिजिटल साक्ष्य बने आधार

पुलिस ने इस मामले को साबित करने के लिए पारंपरिक बयानों से कहीं अधिक डिजिटल सबूतों पर भरोसा किया है. चार्जशीट में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), मोबाइल लोकेशन, और व्हाट्सएप चैट को अहम आधार बनाया गया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों के बीच हुई बातचीत और उनकी लोकेशन यह साबित करती है कि वे लगातार एक-दूसरे के संपर्क में थे और आंदोलन को दिशा दे रहे थे. इसके अलावा, सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों को अधिक संख्या में जोड़ने और भीड़ को उकसाने के भी आरोप हैं.