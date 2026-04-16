नोएडा श्रमिक विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान से हो रहा था ऑपरेट! ... पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की प्रेस वार्ता- एक अफवाह ने किया आग में घी का काम

Noida News: नोएडा में हाल ही में हुए श्रमिक विरोध प्रदर्शन और हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने गुरुवार को फेस-2 थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह घटना सामान्य विरोध नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित और बहुस्तरीय साजिश का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र की शांति को बाधित करना था.

तीन मुख्य आरोपियों की पहचान

पुलिस जांच में तीन मुख्य आरोपियों- रूपेश राय, मनीषा चौहान और आदित्य आनंद—की पहचान की गई है. इनमें से रूपेश और मनीषा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आदित्य आनंद अभी फरार है. पुलिस के अनुसार, ये तीनों न सिर्फ नोएडा में मौजूद थे, बल्कि इन्होंने श्रमिकों को उकसाने और भीड़ को भड़काने में सक्रिय भूमिका निभाई. जांच में यह भी सामने आया है कि रूपेश वर्ष 2018 से और आदित्य 2020 से देशभर में विभिन्न आंदोलनों में शामिल होकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते रहे हैं.

लंबे समय से चल रही थी हिंसक प्रदर्शन की तैयारी

पुलिस ने बताया कि 31 मार्च और 1 अप्रैल को इस पूरे आंदोलन की योजना बनाई गई थी. इसके बाद 9 और 10 अप्रैल को QR कोड के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ा गया. 10 अप्रैल को प्रदर्शन शुरू हुआ और 11 अप्रैल को सड़क जाम करने के लिए भीड़ को उकसाया गया. जब स्थिति सामान्य होने लगी, तो आरोपियों ने फिर भड़काऊ भाषण देकर माहौल को दोबारा तनावपूर्ण बना दिया और 13 अप्रैल को एक कंपनी के बाहर बड़ी भीड़ जुटाई गई.

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पाकिस्तान से संचालित 2 सोशल मीडिया हैंडल की अहम भूमिका

इस दौरान सोशल मीडिया का भी जमकर इस्तेमाल किया गया. पुलिस के मुताबिक, ‘X’ प्लेटफॉर्म पर दो अकाउंट्स के जरिए फर्जी खबरें फैलाई गईं, जिनमें पुलिस फायरिंग में कई मजदूरों की मौत का दावा किया गया था. जांच में पता चला कि ये अकाउंट्स पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे और इन्हें VPN के माध्यम से चलाया जा रहा था. प्रदर्शन के दौरान कई लोग इन पोस्ट्स से प्रभावित होते पाए गए.

आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई की तैयारी

अब तक इस मामले में 13 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए अधिकांश लोग स्थानीय मजदूर नहीं, बल्कि बाहरी तत्व हैं. प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, खुफिया एजेंसियां भी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं.

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