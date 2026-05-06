ग्रेटर नोएडा में पुरानी रंजिश ने ली युवक की जान, गोली मारकर हत्या!

Greater Noida News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में देर रात करीब 12:30 बजे एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. पुरानी रंजिश के चलते 25 वर्षीय युवक साजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना साकीपुर गांव की है, जहां मृतक अपने घर के पास ही हमले का शिकार हुआ.

मृतक की पहचान और पृष्ठभूमि

दरअसल, मृतक की पहचान साजन के रूप में हुई है, जो साकीपुर गांव का निवासी था. वह एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था और अपने परिवार के साथ रहता था. परिवार में उसके दो भाई हैं, जिनमें छोटे भाई का नाम बॉबी बताया गया है. साजन की मौत से परिवार में गहरा शोक व्याप्त है.

घटना कैसे हुई

पुलिस के अनुसार, साजन अपने दोस्त के यहां शादी समारोह से लौट रहा था. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले मंगेश उर्फ टिल्लू ने अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ उसे रास्ते में रोक लिया. पहले गाली-गलौज की गई और फिर विवाद बढ़ने पर मंगेश ने साजन पर फायरिंग कर दी. साजन को तीन गोलियां लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

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अस्पताल में मौत

घटना के बाद परिजन घायल साजन को तुरंत कैलाश अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ दिन पहले नाली साफ करने को लेकर साजन और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था. दोनों के घर आमने-सामने होने के कारण यह विवाद लगातार बढ़ता गया, जो आखिरकार हत्या में बदल गया.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की जा रही है. परिजनों की शिकायत के आधार पर वीर सिंह, मंगेश उर्फ टिल्लू, वीरबती और श्रीपाल सहित अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

आगे की जांच जारी

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

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