Noida News: नोएडा में ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश, बिहार से जुड़े तार, STF का बड़ा एक्शन
Noida News: नोएडा में ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश, बिहार से जुड़े तार, STF का बड़ा एक्शन

Noida News: नोएडा में STF ने ऑनलाइन ठगी गैंग पकड़ा, छह आरोपी गिरफ्तार. 25.60 लाख नकद, नोट गिनने की मशीन, 100 से अधिक म्यूल अकाउंट बरामद. बैंक मैनेजरों की संलिप्तता उजागर, FIR दर्ज, करोड़ों की ठगी की आशंका, जांच जारी

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 01:34 PM IST
Noida News/Vijay Kumar: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने नोएडा में ऑनलाइन ठगी के एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में STF ने गाजियाबाद स्थित गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में छापेमारी कर बिहार के रहने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने इनके कब्जे से 25.60 लाख रुपये नकद, नोट गिनने की मशीन और 100 से अधिक म्यूल अकाउंट्स बरामद किए हैं.

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई
STF को सूचना मिली थी कि कुछ लोग संगठित तरीके से ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे रहे हैं.इस पर टीम ने छापेमारी की और आरोपियों को मौके से दबोच लिया. बरामद किए गए म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल ठगी से हासिल रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था.

बैंक मैनेजरों की संलिप्तता
जांच में सामने आया है कि गैंग को ये फर्जी अकाउंट्स उपलब्ध कराने में बैंक कर्मचारियों की भी भूमिका रही है HDFC और बंधन बैंक के दो मैनेजरों पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने कमीशन लेकर संदिग्ध अकाउंट्स खोले थे. दोनों बैंक मैनेजर इस समय फरार हैं और STF उनकी तलाश कर रही है. यह खुलासा इस बात को उजागर करता है कि ऑनलाइन ठगी का नेटवर्क केवल साइबर अपराधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बैंकिंग सिस्टम के कुछ लोग भी शामिल हैं.

बिहार और अन्य राज्यों से जुड़े तार
गिरफ्तार किए गए आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं. STF को आशंका है कि इस गैंग के तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। मामले की गहन जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके.

FIR दर्ज, जांच जारी
STF ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विजयनगर थाने में FIR दर्ज की गई है.उनसे पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि यह गिरोह अब तक करोड़ों रुपये की ठगी कर चुका हो सकता है.

