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ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर टिप्पणी, सपा सांसद पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप

OP Rajbhar statement: प्रदेश की राजनीति में बयानों का दौर लगातार जारी है. इस कड़ी में सुभासपा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. राजभर ने सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी कार्यशैली और नेताओं के चाल-चरित्र पर सवाल उठाए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 21, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:17 PM IST
ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर टिप्पणी, सपा सांसद पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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