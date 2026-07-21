ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर टिप्पणी, सपा सांसद पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप

अखिलेश यादव को दी कड़ी चेतावनी

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चेतावनी दी कि वे तुरंत अपने नेताओं की इन हरकतों पर लगाम कसें. उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव ने अपने नेताओं के इस प्रकार के कृत्यों को नहीं रोका, तो आने वाले समय में जनता उन्हें पूरी तरह नकार देगी और विधानसभा में उनका मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी खतरे में पड़ जाएगा. राजभर के इस तीखे हमले के बाद से राज्य की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है और दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है.