ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर टिप्पणी, सपा सांसद पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप

राज्य चुनें
नोएडा न्यूज/विशाल सिंह: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों का दौर लगातार जारी है. इस कड़ी में सुभासपा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. राजभर ने सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी कार्यशैली और नेताओं के चाल-चरित्र पर सवाल उठाए हैं.
अखिलेश से सवाल यह पार्टी है या गैंग
कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सीधा सवाल पूछते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक दल है या फिर अपराधियों का कोई गैंग बन गई है? राजभर का कहना है कि जब भी प्रदेश में कोई बड़ी आपराधिक घटना सामने आती है, तो उसमें अक्सर किसी न किसी समाजवादी पार्टी के नेता का नाम जरूर जुड़ जाता है.उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज सपा केवल नाम की समाजवादी पार्टी रह गई है, बल्कि असलियत में यह एक 'सामंती सोच' वाली पार्टी बन चुकी है.
आजमगढ़ सांसद पर जमीन कब्जाने का आरोप
राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के लालगंज से लोकसभा सांसद दरोगा प्रसाद सरोज पर बेहद गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सांसद ने एक गरीब दलित महिला की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है. इतना ही नहीं, विरोध करने पर सांसद और उनके करीबियों द्वारा उस महिला को लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं.
तालाब और 50 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा
मंत्री ने आगे खुलासा किया कि सपा सांसद ने सिर्फ एक दलित महिला की जमीन ही नहीं हड़पी, बल्कि करीब 50 बीघा जमीन और एक सार्वजनिक तालाब पर भी अवैध कब्जा जमा रखा है. इस पर आलीशान फार्महाउस बना लिया गया है, जिसमें एक स्विमिंग पूल भी बनवाया गया है. राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि इस अवैध कब्जे वाली पूरी जमीन के चारों तरफ सुरक्षा के नाम पर करंट वाले तार लगवाए गए हैं, ताकि आम आदमी वहां फटक न सके.
गरीबों और पिछड़ों के उत्पीड़न का आरोप
ओपी राजभर ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी हमेशा से पिछड़ों, दलितों और गरीबों के हक की बात करने का दावा करती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है. आज सपा के नेता खुद गरीबों, दलितों और पिछड़ों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है और समय आने पर इन्हें जवाब देगी.
अखिलेश यादव को दी कड़ी चेतावनी
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चेतावनी दी कि वे तुरंत अपने नेताओं की इन हरकतों पर लगाम कसें. उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव ने अपने नेताओं के इस प्रकार के कृत्यों को नहीं रोका, तो आने वाले समय में जनता उन्हें पूरी तरह नकार देगी और विधानसभा में उनका मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी खतरे में पड़ जाएगा. राजभर के इस तीखे हमले के बाद से राज्य की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है और दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है.