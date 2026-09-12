ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में 'उल्लू का खौफ'! अंधेरा होते ही मारता है झपट्टा, 5-6 लोगों को किया लहूलुहान; वन विभाग से गुहार

वन विभाग से कार्रवाई और पुनर्वास की मांग

इस घटना के बाद से सोसाइटी के बुजुर्गों और बच्चों के लिए रात में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक उल्लू को वहां से सुरक्षित तरीके से हटाया नहीं जाता, तब तक परिसर में सुरक्षा को लेकर भारी चिंता बनी रहेगी. सोसाइटी के लोगों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि विशेषज्ञों की मदद से उल्लू को बिना नुकसान पहुंचाए जल्द से जल्द पकड़ा जाए. उसे शहर से दूर किसी सुरक्षित प्राकृतिक आवास या जंगल में छोड़ा जाना चाहिए, ताकि निवासियों को इस डर से राहत मिल सके और पक्षी भी सुरक्षित रह सके.