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ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में 'उल्लू का खौफ'! अंधेरा होते ही मारता है झपट्टा, 5-6 लोगों को किया लहूलुहान; वन विभाग से गुहार

Greater Noida owl attack: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में उल्लू का खौफ देखने को मिल रहा है. पिछले 3 दिनों से उल्लू रात के समय सोसाइटी परिसर में लोगों पर हमला कर रहा है. अब तक 4 से 5 निवासी घायल हो चुके हैं. सोसाइटी में रहने वाले बिनोय पर रात 11 बजे गाड़ी पार्क करते समय उल्लू ने पीछे से सिर पर वार किया, जिसके इलाज के दौरान उन्हें 15 इंजेक्शन लगवाने पड़े.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 12, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:01 AM IST
ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में 'उल्लू का खौफ'! अंधेरा होते ही मारता है झपट्टा, 5-6 लोगों को किया लहूलुहान; वन विभाग से गुहार
Image Credit: Greater Noida owl attack

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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