ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में 'उल्लू का खौफ'! अंधेरा होते ही मारता है झपट्टा, 5-6 लोगों को किया लहूलुहान; वन विभाग से गुहार

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Greater Noida owl attack: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में पिछले तीन दिनों से एक आक्रामक उल्लू ने निवासियों की नींद उड़ा दी है. अचानक हो रहे इन हमलों से पूरी सोसाइटी में डर का माहौल पैदा कर दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह उल्लू अब तक करीब चार से पांच लोगों को निशाना बना चुका है. हमला इतना तेज होता है कि पीड़ित को संभलने तक का मौका नहीं मिलता, जिससे कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हो चुके हैं.
रात के अंधेरे में सिर पर सीधा वार
सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि यह उल्लू मुख्य रूप से अंधेरा होने के बाद सक्रिय होता है. जब लोग रात के समय पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर, लॉबी या परिसर में किसी काम से टहल रहे होते हैं, तभी उल्लू अचानक ऊपर से झपट्टा मारता है. वह अपनी तीखी चोंच और पंजों से सीधे लोगों के सिर और शरीर के ऊपरी हिस्से पर वार कर रहा है. इस खौफनाक घटना के शिकार हुए सोसाइटी में रहने वाले बिनोय ने अपना आपबीती साझा की.
बिनोय के सिर पर उल्लू ने मारी जोरदार चोंच
उन्होंने बताया कि बुधवार रात लगभग 11 बजे वे अपनी गाड़ी पार्क करके लॉबी की तरफ पैदल जा रहे थे. उसी समय अचानक एक उल्लू ने पीछे से आकर उनके सिर पर जोरदार चोंच मारी. हमला इतना अचानक और तेज था कि उनके सिर से खून बहने लगा. आनन-फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया. सिर में चोट और संक्रमण के जोखिम को देखते हुए उपचार के दौरान उन्हें लगभग 15 इंजेक्शन लगे हैं. इसके अलावा डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर एंटी-रेबीज और टेटनेस के टीके भी दिए हैं.
वन विभाग से कार्रवाई और पुनर्वास की मांग
इस घटना के बाद से सोसाइटी के बुजुर्गों और बच्चों के लिए रात में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक उल्लू को वहां से सुरक्षित तरीके से हटाया नहीं जाता, तब तक परिसर में सुरक्षा को लेकर भारी चिंता बनी रहेगी. सोसाइटी के लोगों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि विशेषज्ञों की मदद से उल्लू को बिना नुकसान पहुंचाए जल्द से जल्द पकड़ा जाए. उसे शहर से दूर किसी सुरक्षित प्राकृतिक आवास या जंगल में छोड़ा जाना चाहिए, ताकि निवासियों को इस डर से राहत मिल सके और पक्षी भी सुरक्षित रह सके.
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