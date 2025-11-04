Noida News: हॉस्पिटल की ऑक्सीजन लाइन में दोबारा ब्लास्ट के बाद अस्पताल सील, मरीजों को किया गया शिफ्ट

Noida Blast News: नोएडा के सेक्टर-66 स्थित मार्क अस्पताल में लगातार दूसरे दिन ऑक्सीजन पाइपलाइन में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया. हादसे के समय अस्पताल में कई गंभीर मरीज भर्ती थे, जिनकी जान पर सीधा खतरा मंडराने लगा. बताया जा रहा है कि रविवार को भी इसी पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया.

मानकों के अनुसार संचालित नहीं हो रहा था अस्पताल

बताया जा रहा है कि अस्पताल तय मानकों के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है और इसके कई उपकरणों की स्थिति भी संदेहास्पद बताई जा रही है. रविवार को हुए ब्लास्ट के बाद हॉस्पिटल ने स्वास्थ्य विभाग को घटना की सूचना नहीं दी थी. मीडिया से जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम का गठन किया था. लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी करवाई नहीं हुई थी. लेकिन शाम होते ही हॉस्पिटल में एक बार फिर ऑक्सीजन पाइपलाइन के ब्लास्ट ने मरीजों के दहशत फैला दी. जिसके बाद सीएमओ और फायर विभाग की टीम के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

मार्क हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित

सीएमओ डॉ नरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एक बार फिर ब्लास्ट की सूचना मिली है. हमने हॉस्पिटल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है. साथ ही सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है. फायर ऑडिट और स्ट्रक्चर ऑडिट किया जायेगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.

मरीज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट

वहीं हादसे के बाद मरीजों और परिजनों में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. सुरक्षा को देखते हुए सभी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है. वही इस मामले पर सफाई देते हुए हॉस्पिटल के डायरेक्टर अनुज त्रिपाठी ने बताया कि कल भी जहां शॉट शर्किट हुआ था वहीं आज हुआ है हमने सभी मरीजों को शिफ्ट कर दिया है. सीएमओ साहब ने बोला है आगे की जांच की जा रही है. कल जिस पेशेंट की मौत हुई वो हमने बताया कि घटना से पहले उसकी स्थिति गंभीर थी.