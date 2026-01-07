Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3066824
Zee UP-UttarakhandNoida

एक ही आंख पर दो-दो ऑपरेशन! नोएडा जिला अस्पताल की लापरवाही ने खोली सिस्टम की पोल

Noida News:  भगवान का रूप माने जाने वाले डॉक्टरों की संवेदनहीनता एक बार फिर सुर्खियों में है.नोएडा के सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.पीड़ित मरीज का कहना है कि लापरवाह डॉक्टर ने उसकी एक ही आंख का दो बार ऑपरेशन कर दिया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 07, 2026, 05:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

नोएडा न्यूज/विजय कुमार : उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर से स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. भगवान का रूप माने जाने वाले डॉक्टरों की संवेदनहीनता एक बार फिर सुर्खियों में है.नोएडा के सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.पीड़ित मरीज का कहना है कि लापरवाह डॉक्टर ने उसकी एक ही आंख का दो बार ऑपरेशन कर दिया, जिससे उसकी आंख खराब होने की स्थिति में पहुंच गई.

क्या हैं पूरा मामला ? 
खबरों के मुताबिक, पीड़ित मरीज ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण पहली सर्जरी असफल रही. जिसके बाद डॉक्टर ने बिना कारण बताए दूसरी बार उसी आंख का ऑपरेशन कर दिया. लेकिन स्थिति ठीक नहीं हुई. मरीज के अनुसार, जब तीसरी बार डॉक्टर से इलाज पूछा गया तो उसने साफ कहा अब नहीं हो सकता इलाज.बताया जा रहा हैं कि मरीज ने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उस पर बाहर से महंगा लेंस खरीदने का दबाव बनाया. मजबूर होकर उसने निजी अस्पताल का रुख किया, जहां जांच के दौरान मरीज की आंख से तीन लेंस निकाले गए. यह जानना बेहद खौफनाक हैं.

जिला अस्पताल ने तुरंत संज्ञान लिया 
जानकारी के अनुसार, जिला अस्पताल की सीएमएस डॉ.अजय राणा ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है.उन्होंने डॉक्टर पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है. कमेटी का काम होगा कि ऑपरेशन की प्रक्रिया में हुई त्रुटियों की जांच, मरीज से लेंस खरीदवाने के आरोपों की पुष्टि करें और डॉक्टर की कार्यप्रणाली और दायित्वों की समीक्षा करें, यहां तक आवश्यक होने पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार करना भी.सीएमएस ने कहा कि मरीज के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बाल-बाल बची मरीज की आंख
बताया जा रहा है कि अगर मरीज समय रहते निजी अस्पताल नहीं जाता,तो उसकी आंख खत्म हो जाती हैं. डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की आंख की स्थिति लगातार बिगड़ती गई. निजी अस्पताल में त्वरित उपचार के बाद उसकी आंख की हालत में सुधार होने लगा. पूरा मामला नोएडा के सेक्टर-39 थाना क्षेत्र का है. जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं

यह भी पढ़ें : यूपी में कड़ाके की सर्दी में भी यहां निकलता है गर्म पानी! चमत्कार नहीं छिपा है विज्ञान का गूढ़ रहस्य

TAGS

Noida News

Trending news

Noida News
एक ही आंख पर दो-दो ऑपरेशन! नोएडा जिला अस्पताल की लापरवाही ने खोली सिस्टम की पोल
Assistant professor bharti
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रदृद, योगी सरकार का बड़ा फैसला
Varanasi News
निगम के कार्रवाई से दुकानदारों का 'दम निकला' दालमंडी में अवैध अतिक्रमण पर चला हथौड़ा
Neha Singh Rathore
नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी होगी या नहीं? लोक गायिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Greater Noida Breaking news
ग्रेटर नोएडा में पीने का पानी बना जानलेवा! सीवर मिला पानी पीने से कई की तबीयत बिगड़ी
Agra News
7 घंटे में 1 करोड़ की चोरी का खुलासा ! आरोपियों को देख दुकान मालिक भी हैरान
Sir
22 साल में आबादी बढ़ी पर मतदाता घट गए! SIR के बाद बदली संगमनगरी की चुनावी तस्वीर
dehradun news
BJP नेता दुष्यंत कुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, INC और AAP को फटकार, जानें मामला
YouTuber Anurag Dwivedi
9वीं पास, 6 साल में करोड़ों का साम्राज्य: कैसे ED के जाल में फंसा अनुराग द्विवेदी?
UP IPS Transfer List
यूपी पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल: 20 IPS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट