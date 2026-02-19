Advertisement
ग्रेटर नोएडा में पाइपलाइन फटी, 7000 लोग 24 घंटे बूंद-बूंद को तरसे, टैंकर से ढोना पड़ा पानी

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ला रेजीडेंशिया सोसायटी में मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन फटने से गंभीर जल संकट बना हुआ है. मंगलवार रात करीब 11 बजे सोसायटी की मुख्य पाइपलाइन अचानक फट गया. लेकिन इसकी जानकारी समय पर लोगों को नहीं दी गई. बुधवार सुबह जब लोग दैनिक कार्यों के लिए तैयार होने लगे, तब उन्हें पानी न आने की समस्या का सामना करना पड़ा. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 19, 2026, 11:18 AM IST
ला रेजीडेंशिया सोसायटी में ‘वॉटर इमरजेंसी’
ग्रेटर नोएडा/भूपेश प्रताप : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ला रेजीडेंशिया सोसायटी में मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन फटने से गंभीर जल संकट बना हुआ है. मंगलवार रात करीब 11 बजे सोसायटी की मुख्य पाइपलाइन अचानक फट गया. लेकिन इसकी जानकारी समय पर लोगों को नहीं दी गई. बुधवार सुबह जब लोग दैनिक कार्यों के लिए तैयार होने लगे, तब उन्हें पानी न आने की समस्या का सामना करना पड़ा. देखते ही देखते सोसायटी के 29 टावरों में जलापूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, जिससे लगभग 2200 परिवारों के करीब 7000 निवासी प्रभावित हुए.

जानिए पूरा मामला ? 
दरअसल, पानी की आपूर्ति बाधित होने से निवासियों का सामान्य जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया. लोगों को नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने और अन्य जरूरी कार्यों के लिए पानी बचाकर उपयोग करना पड़ा. कई परिवारों को मजबूरी में पास की दुकानों से बोतलबंद पानी खरीदना पड़ा, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ा. ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और स्कूल जाने वाले बच्चों को विशेष रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ा.कई लोगों को बिना नहाए ही काम पर जाना पड़ा, जबकि कुछ परिवारों ने निजी टैंकर मंगवाकर पानी की व्यवस्था की.

सूचना और प्रबंधन को लेकर निवासियों में नाराजगी
सोसायटी के निवासियों ने मेंटेनेंस और बिल्डर प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. निवासी सुमित जलोटा ने बताया कि पाइपलाइन फटने की सूचना समय पर देने के बावजूद जलापूर्ति बहाल करने में काफी देरी की गई. वहीं एक अन्य निवासी दीपांकर ने कहा कि यह समस्या पहली बार नहीं हुई है.पहले भी कई बार जलापूर्ति बाधित हो चुकी है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. निवासियों का कहना है कि मोटा मेंटेनेंस शुल्क देने के बावजूद उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.

टैंकर से पानी ढोने को मजबूर हुए लोग
खबर है कि वहां कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई परिवारों को निजी टैंकर से पानी मंगवाकर बाल्टियों के माध्यम से अपने फ्लैट तक पानी पहुंचाना पड़ा. इससे खासकर महिलाओं और बच्चों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा. लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि करोड़ों रुपये खर्च कर फ्लैट खरीदने के बावजूद उन्हें झुग्गियों जैसी परिस्थितियों में पानी ढोना पड़ रहा है.

देर रात बहाल हुई जलापूर्ति
करीब 24 घंटे की परेशानी के बाद बुधवार रात लगभग 11 बजे जलापूर्ति आंशिक रूप से बहाल हुई और देर रात 12 बजे तक स्थिति सामान्य हो पाई. हालांकि, इस घटना ने सोसायटी प्रबंधन और बिल्डर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.निवासियों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए मजबूत और स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें दोबारा इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

यह भी पढ़ें : KCA Umpire Death: कौन थे अंपायर मानिक गुप्ता, जो खेल के मैदान में ही हार गए जिंदगी की जंग?
 

