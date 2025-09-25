यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से नई उड़ान, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ, एक्सपो मार्ट में सीएम योगी ने कही ये बड़ी बात...

UP International Trade Show 2025: ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS 2025) का आगाज हो गया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेड शो का उद्घाटन किया, जो 29 सितंबर तक जारी रहने वाला है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Trending Photos
UP International Trade Show 2025: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS 2025) का आगाज हो गया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है. उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. इस दौरान सीएम के साथ पीएम मोदी ने प्रदर्शनी देखी और उन्होंने महिला उद्यमियों से बातचीत भी की.
पीएम मोदी का हुआ स्वागत
इससे पहले जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा के ट्रेड शो में पहुंचे तो सीएम योगी ने उनका स्वागत किया. यह ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलने वाला है. जिसमें 75 से ज्यादा देशों के 2,400 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे. इसके साथ ही ट्रेड शो में 1.25 लाख B2B विजिटर्स और 4.5 लाख B2C विजिटर्स शामिल होने वाले हैं. उधर, पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए.
क्या बोले सीएम योगी?
एक्सपो मार्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि अब वो वक्त आ गया है, जब युवाओं को जॉब क्रिएटर बनना होगा. इस ट्रेड शो में एक मंच पर व्यापारी और खरीददार मौजूद हैं. जो निवेश आ रहा है, उससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म किया है, उससे देश के बाजारों में रौनक लौट आई है.
सीएम योगी ने आगे कहा कि इस साल नवंबर में यूपी में 5 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी. प्रदेश के हर जिले में 100 एकड़ जमीन में आद्योगिक विकास कार्य होंगे.
क्या बोली पीएम नरेंद्र मोदी?
उधर, पीएम मोदी ने एक पोस्ट में लिखा, '25 सितंबर को 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' के साथ विकसित भारत के हमारे संकल्प को एक नई गति मिलने वाली है. उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के जरिए दुनिया आईटी से लेकर टेक्सटाइल सेक्टर तक भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनेगी. इससे निर्यातकों और छोटे कारोबारियों के साथ ही हर किसी के लिए अवसरों के नए-नए द्वार खुलने वाले हैं.
यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा-वृंदावन दौरा आज, हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था, जान लें पूरा शेड्यूल