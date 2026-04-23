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फंदे पर लटका मिला प्रेमी, फर्श पर प्रेमिका का शव और कमरा अंदर से बंद... ग्रेटर नोएडा में प्रेमी जोड़े की रहस्मय मौत से फैली सनसनी

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में एक बंद कमरे से प्रेमी और प्रेमिका के शव बरामद हुए हैं, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 23, 2026, 09:11 PM IST
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प्रेमी-प्रेमिका का शव मिला
प्रेमी-प्रेमिका का शव मिला

भूपेश प्रताप ग्रेटर/नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बंद कमरे से एक युवक और युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी-प्रेमिका थे. पुलिस को प्रारंभिक जांच में हत्या और आत्महत्या का संदेह है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया है. 

क्या है पूरा मामला
घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के तुगलपुर की है. यहां गुड्डू पासवान उर्फ गोलू (उम्र 30 वर्ष) अपनी लिव-इन पार्टनर ज्योति के साथ किराए के मकान में रहता था. पुलिस को देर शाम एक बंद कमरे से दुर्गंध आने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कमरा अंदर से बंद था. खिड़की की रेलिंग तोड़कर पुलिस अंदर गई और फिर अंदर गुड्डू का शव फंदे से लटका मिला, जबकि ज्योति का शव पास ही पड़ा हुआ था. 

युवती एक निजी अस्पताल में कार्यरत थी
बताया जा रहा है कि ज्योति एक निजी अस्पताल में हाउसकीपिंग का काम करती थी, लेकिन पिछले 20 दिनों से वह अस्पताल नहीं गई थी. गुड्डू बेरोजगार था. वैसे वह इलेक्ट्रीशियन था ,स्थानीय लोगों ने दोनों को पिछले दो दिनों से नहीं देखा था. ये दोनों देवरिया के रहने वाले थे. गुड्डू ने यह कमरा  लगभग 8 महीने पहले किराए पर लिया था, जबकि लड़की 5 माह पहले आई थी. 

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पड़ोसियों ने बताया 
पड़ोसियों के अनुसार, दोनों के बीच अक्सर गुड्डू के बेरोजगार होने को लेकर झगड़ा होता था. ज्योति नौकरी करती थी, लेकिन जब उसने भी काम छोड़ दिया तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया, जिससे उनके बीच विवाद और बढ़ गया था. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. 

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई
डीपी ग्रेटर नोएडा प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि रात्रि में कमरे से बदबू आने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा गया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.  घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था. फिलहाल, दोनों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है. 

लड़के के परिजन सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि वह लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते हैं. जबकि लड़का यहां पर खुद को शादीशुदा बताकर और उस लड़की को अपनी पत्नी बताकर रह रहा था. वही,लड़की के परिजनों को पुलिस ने संपर्क किया लेकर उन्होंने आने से इनकार कर दिया. 

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