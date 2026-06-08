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खुले में शराब पीने वालों की खैर नहीं...नोएडा पुलिस ने 343 लोगों दबोचा; जानिए वजह

Gautam Buddh Nagar Police Action: गौतमबुद्ध नगर में खुले और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों की खैर नहीं है. यहां पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है. रविवार को एक विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 343 लोगों को पकड़ा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की. जानिए पूरी डिटेल...

Written ByPooja Singh
Published: Jun 08, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:18 PM IST
खुले में शराब पीने वालों की खैर नहीं...नोएडा पुलिस ने 343 लोगों दबोचा; जानिए वजह
Image Credit: Gautam Buddh Nagar News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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