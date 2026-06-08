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Gautam Buddh Nagar Police Action/ भूपेश प्रताप: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में इन दिनों खुले और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में रविवार रात सेंट्रल नोएडा पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर 343 लोगों को पकड़ा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की. पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है.
इस अभियान को लेकर क्या बोले डीसीपी?
सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि यह अभियान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर लगातार जारी है. सभी थाना क्षेत्रों में खुले में शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. रविवार रात भी यह विशेष अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान पकड़े गए 343 लोगों को संबंधित थानों में लाया गया. उनके खिलाफ बीएस अधिनियम की धारा 292 के तहत कार्रवाई की गई.
खुले में शराब पीने वालों को सख्त हिदायत
पुलिस ने सभी को भविष्य में खुले में शराब का सेवन न करने की सख्त हिदायत दी और दोबारा ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी. यह अभियान गौतमबुद्ध नगर के तीनों जोन में चल रहा है और खुले में शराब पीने वालों की लगातार धरपकड़ हो रही है. रविवार रात भी जब पुलिस ने यह अभियान चलाया, तो खुले में शराब पी रहे लोगों में भगदड़ मच गई. कई लोग मौके से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस की टीमों ने उन्हें पकड़ लिया.
कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वालों को चेतावनी
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गौतमबुद्ध नगर के सभी तीनों पुलिस जोन में यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है. सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, नशा करने और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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