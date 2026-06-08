खुले में शराब पीने वालों को सख्त हिदायत

पुलिस ने सभी को भविष्य में खुले में शराब का सेवन न करने की सख्त हिदायत दी और दोबारा ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी. यह अभियान गौतमबुद्ध नगर के तीनों जोन में चल रहा है और खुले में शराब पीने वालों की लगातार धरपकड़ हो रही है. रविवार रात भी जब पुलिस ने यह अभियान चलाया, तो खुले में शराब पी रहे लोगों में भगदड़ मच गई. कई लोग मौके से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस की टीमों ने उन्हें पकड़ लिया.