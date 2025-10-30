Advertisement
Zee UP-UttarakhandNoida

नोएडा में बिजली विभाग को मिलेगी नई ताकत, इन सेक्टरों की बदलेगी किस्मत, महाप्लान तैयार!

Noida News: मुख्य अभियंता (वितरण) नोएडा क्षेत्र संजय कुमार जैन ने गुरुवार को महाप्रबंधक नोएडा के साथ मिलकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) से मुलाकात की. इस बैठक में मॉडर्नाइजेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:25 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Noida News: नोएडा वालों को बिजली कटौती की समस्या से निजात मिलने वाली है. नोएडा के कई महत्वपूर्ण सेक्टरों में 19 नए बिजली घर बनाने की तैयारी है. इन नए बिजली उपकेंद्र बनने के बाद कटौती की समस्या खत्म हो जाएगी. बिजली विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है. 

बिजली कटौती की समस्या खत्म होगी
मुख्य अभियंता (वितरण) नोएडा क्षेत्र संजय कुमार जैन ने गुरुवार को महाप्रबंधक नोएडा के साथ मिलकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) से मुलाकात की. इस बैठक में मॉडर्नाइजेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा और उनके सफल क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई. इस दौरान मुख्य अभियंता द्वारा नोएडा के कई महत्वपूर्ण सेक्टरों में नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया.

इन सेक्टरों में बनेंगे नए बिजली घर 
इन उपकेंद्रों की क्षमता 2x10 एमवीए होगी. इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार आएगा. इन उपकेंद्रों का निर्माण सेक्टर-63डी, 63जी, 63जे, 63एच, 117, 65, एनएसईजैड, 80 न्यू, भंगेल, 80सी, 140, 138, 124, 126, 16, 108, 132, 8 और 59 में प्रस्तावित है. इस पर सीईओ ने सकारात्मक रुख अपनाया है. 

फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बेस्ड नई व्यवस्था होगी लागू
सीईओ ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत विभाग और नोएडा प्राधिकरण का संयुक्त सर्वे और निरीक्षण कर भूमि का शीघ्र चिन्हीकरण किया जाए, ताकि उपकेंद्रों का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके. बैठक में मुख्य अभियंता ने यह भी जानकारी दी कि 15 नवंबर से गौतमबुद्ध नगर जनपद में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बेस्ड नई व्यवस्था लागू की जा रही है. 

साढ़े चार लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ 
इस नई प्रणाली से लगभग 4.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा. वर्तमान में नोएडा क्षेत्र में 8 वितरण खंड और 2 परीक्षण खंड कार्यरत हैं. नई व्यवस्था में इन्हें पुनर्गठित कर 3 नग 33 केवी वितरण खंड, 3 नग 11 केवी वितरण खंड, 1 कॉमर्शियल खंड, 1 बिलिंग खंड, 1 मीटर/एएमआईएसपी खंड, 1 स्काडा खंड, 1 एडमिन खंड, और 1 रेड खंड के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा. 

Noida News

