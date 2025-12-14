नोएडा-गाजियाबाद में ये स्कूल हुए बंद, NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रशासन का फैसला! DIOS ने जारी किये आदेश

Noida/Ghaziabad : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. एनसीआर में पांचवी क्लास तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिये गये हैं. वहीं कक्षा 6 से 9 और 11 की क्लासें भी हाइब्रिड मोड मोड में चलाने का आदेश दिया गया है. क्योंकि 10वीं और 12वीं क्लासों के लिए कोई निर्देश नहीं आया है इसलिए 10वीं, 12वीं बोर्ड की क्लासें पहले की तरह ही चलती रहेंगी.

इसके अलावा अगर किसी स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 9वीं क्लास तक बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो परीक्षाएं जारी रहेंगी.

बता दें कि नोएडा गाजियाबाद के कई इलाकों में AQI (हवा की गुणवत्ता) बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. कई इलाकों में AQI का आंकड़ा 600 से भी ऊपर दर्ज किया गया है.

नोएडा-गाजियाबाद के प्रमुख इलाकों का AQI

गाजियाबाद का औसत: AQI-500

इंदिरापुरम : AQI-683

वसुंधरा: AQI- 546

नोएडा सेक्टर 63 : AQI- 331

नोएडा सेक्टर 125 : AQI-999

गाजियाबाद का मौसम

गाजियाबाद के मौसम की बात करें तो 14 दिसंबर को गाजियाबाद का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, वहीं रात को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है. हवाओं की रफ्तार सामान्य है जो कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा है. रविवार रात 9 बजे गाजियाबाद का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 682 दर्ज किया गया, जिसमें PM 2.5 417, pm और PM10 - 573 दर्ज किया गया.

नोएडा का मौसम

नोएडा के ताजा मौसम की बात करें तो रविवार रात नौ बजे भले ही तापमान 16 डिग्री सेल्सिय दर्ज किया गया लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद डराने वाला था. रात नौ बजे नोएडा का औसत AQI - 641 दर्ज किया गया. जिसमें PM 2.5 396, pm और PM10 - 546 दर्ज किया गया.

NCR लगातार खराब और बेहद खराब AQI के चलते बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है तो वहीं सांस के मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है. विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि जिन्हें ज्यादा दिक्कत है वो बगैर जरूरी काम के बाहर जाने से बचें.

