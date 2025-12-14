Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3040951
Zee UP-UttarakhandNoida

नोएडा-गाजियाबाद में ये स्कूल हुए बंद, NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रशासन का फैसला! DIOS ने जारी किये आदेश

Noida/Ghaziabad Schools Closed: Delhi- NCR में प्रदूषण के चलते गाजियाबाद और नोएडा में पांचवी क्लास तक के लिए स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी किये गए हैं. वहीं कक्षा 6 से 9 तक की क्लासें हाईब्रीड मोड में चलेंगी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 14, 2025, 09:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नोएडा-गाजियाबाद में ये स्कूल हुए बंद, NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रशासन का फैसला! DIOS ने जारी किये आदेश

Noida/Ghaziabad : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. एनसीआर में पांचवी क्लास तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिये गये हैं. वहीं कक्षा 6 से 9 और 11 की क्लासें भी हाइब्रिड मोड मोड में चलाने का आदेश दिया गया है. क्योंकि 10वीं और 12वीं क्लासों के लिए कोई निर्देश नहीं आया है इसलिए 10वीं, 12वीं बोर्ड की क्लासें पहले की तरह ही चलती रहेंगी. 

इसके अलावा अगर किसी स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 9वीं क्लास तक बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो परीक्षाएं जारी रहेंगी. 

बता दें कि नोएडा गाजियाबाद के कई इलाकों में AQI (हवा की गुणवत्ता) बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. कई इलाकों में AQI का आंकड़ा 600 से भी ऊपर दर्ज किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

नोएडा-गाजियाबाद के प्रमुख इलाकों का AQI
गाजियाबाद का औसत:  AQI-500
इंदिरापुरम : AQI-683
वसुंधरा:    AQI- 546
नोएडा सेक्टर 63 : AQI- 331
नोएडा सेक्टर 125 : AQI-999

गाजियाबाद का मौसम
गाजियाबाद के मौसम की बात करें तो 14 दिसंबर को गाजियाबाद का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, वहीं रात को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है. हवाओं की रफ्तार सामान्य है जो कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा है.  रविवार रात 9 बजे गाजियाबाद का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 682 दर्ज किया गया, जिसमें PM 2.5 417, pm और PM10 - 573 दर्ज किया गया. 

नोएडा का मौसम
नोएडा के ताजा मौसम की बात करें तो रविवार रात नौ बजे भले ही तापमान 16 डिग्री सेल्सिय दर्ज किया गया लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद डराने वाला था. रात नौ बजे नोएडा का औसत AQI - 641 दर्ज किया गया. जिसमें PM 2.5 396, pm और PM10 - 546 दर्ज किया गया. 

NCR लगातार खराब और बेहद खराब AQI के चलते बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है तो वहीं सांस के मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है. विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि जिन्हें ज्यादा दिक्कत है वो बगैर जरूरी काम के बाहर जाने से बचें. 

 

ये भी पढ़ें: यूपी में और तेज होंगी पछुआ हवाएं, सर्दी से गलेंगे हाथ-पार; लखनऊ में सांसों के लिए तरसे लोग, AQI 300 के पार

ये भी पढ़ें: यूपी के सबसे अमीर शहर में सांसों का संकट! AQI ने अब तक के तोड़े सारे रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Ghaziabad latest newsnoida Latest News

Trending news

Ghaziabad latest news
नोएडा-गाजियाबाद में ये स्कूल हुए बंद, NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रशासन का फैसला
Interesting News
'पूर्व का ऑक्सफोर्ड' कहलाता भारत की ये यूनिवर्सिटी
agra latest news
भाभी की भयानक साजिश! सरप्राइज देने के बहाने ननद की आंख और हाथ बांधे, और फिर...
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी, वेंडिंग जोन में मिलेंगी दुकानें
Gorakhpur News
बेटे का आलीशान बर्थडे... फिर लूट की दांस्तान....लेकिन 'तीसरी आंख' ने कर दी पर्दाफाश
jaunpur latest news
साधुओं पर टूटा भीड़ का कहर, बेल्ट और लात-घूंसों से पीटकर किया लहूलुहान, वीडियो वायरल
hamirpur news
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, अस्थियां लेकर प्रयागराज जा रहे 4 लोगों की मौत
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में 4 हजार फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, बरसों बाद मिलेगा मालिकाना हक
Farrukhabad news
जमीन की हवस ने छीन ली मासूम की मुस्कान, चार दिन बाद सामने आया खौफनाक सच!
jaunpur news
सुरक्षा की साजिश या सत्ता का छल? खुद के घर पर गोली चलवाने वाला चेयरमैन बेनकाब