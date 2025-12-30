Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3058210
Zee UP-UttarakhandNoida

ग्रेटर नोएडा में GBU भर्ती घोटाला, पद से हटाए गए रजिस्ट्रार विश्वास त्रिपाठी, लोकायुक्त का बड़ा एक्शन

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में कथित भर्ती घोटाले के मामले में लोकायुक्त के हस्तक्षेप के बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार विश्वास त्रिपाठी को उनके पद से हटा दिया गया है. लोकायुक्त ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से भर्ती संबंधी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. कुलपति राणा प्रताप ने सोमवार को रजिस्ट्रार विश्वास त्रिपाठी को हटाने के आदेश जारी किए

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्रेटर नोएडा में GBU भर्ती घोटाला, पद से हटाए गए रजिस्ट्रार विश्वास त्रिपाठी, लोकायुक्त का बड़ा एक्शन

ग्रेटर नोएडा न्यूज/भूपेश प्रताप : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में कथित भर्ती घोटाले के मामले में लोकायुक्त के हस्तक्षेप के बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार विश्वास त्रिपाठी को उनके पद से हटा दिया गया है. लोकायुक्त ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से भर्ती संबंधी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया था.कुलपति राणा प्रताप ने सोमवार को रजिस्ट्रार विश्वास त्रिपाठी को हटाने के आदेश जारी किए. उनके स्थान पर डॉ. चंदर कुमार को कुलसचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.डॉ. चंदर कुमार वर्तमान में स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड एप्लाइड साइंसेज के डीन हैं.

क्या हैं पूरा मामला ? 
यह कार्रवाई लोकायुक्त द्वारा 25 दिसंबर को जीबीयू प्रबंधन को पत्र जारी करने के बाद हुई है. लोकायुक्त ने 9 जनवरी तक भर्ती से संबंधित सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद से विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों में हलचल तेज हो गई थी.विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर भर्ती में धांधली की शिकायतें मिली हैं. आरोप है कि अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अयोग्य रिश्तेदारों और सिफारिशी उम्मीदवारों को नौकरी पर रखा है. वहीं, 10 वर्षों से पढ़ा रहे प्रोफेसरों को कथित तौर पर हटा दिया गया है.

शिकायतें आने से पहले ही छात्र संघ ने भी कई बार आवाज थी 
इस संबंध में पूर्व में भी शिकायतें सामने आई थीं और छात्र संघ ने भी कई बार आवाज उठाई थी, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. लोकायुक्त के हस्तक्षेप और रिकॉर्ड की मांग के बाद अब यह मामला गरमा गया है. विश्वविद्यालय में उच्च पदों पर नियुक्त कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कुलपति राणा प्रताप का क्या कहना है ? 
इस मामले में कुलपति राणा प्रताप से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. पद से हटाए गए रजिस्ट्रार विश्वास त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि उन्हें साजिश के तहत हटाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पद की कोई समय सीमा नहीं थी और वे अपने हितों की रक्षा के लिए कानूनी सहारा ले सकते हैं.

मोहित नागर समाजवादी छात्र ने क्या कहां 
वही,समाजवादी छात्र सभा जिलाध्यक्ष मोहित नागर ने जीबीयू में बड़े स्तर पर विभिन्न पदों पर भर्ती व फीस में धांधली का आरोप लगाया. चेतावनी दी कि यदि 5 जनवरी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह प्रबंधन के खिलाफ धरना शुरू करेंगे.

यह भी पढ़ें : Sambhal SIR Update: संभल में घटे 20 फीसदी वोटर, गुलाब देवी की विधानसभा में कटे सबसे ज्यादा नाम, डीएम ने बताया क्या करें?
 

TAGS

Greater Noida news

Trending news

almora accident
अल्मोड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी बस, सात यात्रियों की मौत
SIR in sambhal
संभल में घटे 20% वोटर, गुलाब देवी की विधानसभा में कटे सबसे ज्यादा नाम, ये करें काम
dehradun news
न्यू ईयर में मसूरी घूमने जा रहे हैं तो देख लें रूट, जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी
UP Encounter
गाजियाबाद-आजमगढ़ में एनकाउंटर, मुठभेड़ में हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार, दबोचे गए ठग
AI City in UP
यूपी के दो शहरों की चमकने वाली है किस्मत! नए साल के लिए सीएम योगी का रोडमैप तैयार
up police bharti news
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में हुआ बड़ा बदलाव, सुनकर झूम उठेंगे लाखों उम्मीदवार!
noida Latest News
नए साल पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर
mahoba crime news
नौकर बने जल्लाद! बाप-बेटी को सालों रखा बंधक, पिता की मौत, लड़की हड्डी का ढांचा
up board exam 2026
यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी ख़बर: 10वीं और 12वीं के परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी
Lucknow latest news
यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी तेज, 11 सीटों पर उतारे पर्यवेक्षक