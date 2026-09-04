/नोएडा के लाखों फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट बोला-बिल्डर की देरी का जुर्माना नहीं देंगे खरीदार

NCLAT का आदेश रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों की अपील स्वीकार करते हुए NCLAT के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नोएडा अथॉरिटी की ओर से लगाए गए जुर्माने को दिवालिया समाधान प्रक्रिया के खर्च में शामिल करने को सही माना गया था.कोर्ट ने कहा कि बिल्डर पर लगाए जाने वाले जुर्माने का मकसद उसे समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मजबूर करना और भविष्य में ऐसी देरी को रोकना होता है. लेकिन इस मामले में मूल बिल्डर दिवालिया हो चुका है और अब प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश घर खरीदारों के पैसे और नई कंपनी की मदद से हो रही है. इसलिए प्रोजेक्ट में हुई पुरानी देरी का जुर्माना घर खरीदारों या प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली नई कंपनी से वसूलना ठीक नहीं है.