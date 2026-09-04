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नोएडा के लाखों फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट बोला-बिल्डर की देरी का जुर्माना नहीं देंगे खरीदार

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि किसी प्रोजेक्ट में बिल्डर की ओर से हुई देरी का जुर्माना घर खरीदारों से नहीं वसूला जा सकता. कोर्ट ने यह टिप्पणी नोएडा में देरी से चल रहे दो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में नोएडा अथॉरिटी की ओर से लगाए गए टाइम एक्सटेंशन चार्जेज (समय बढ़ाने का शुल्क) को हटाने का फैसला लेते हुए की.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 04, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:17 AM IST
नोएडा के लाखों फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट बोला-बिल्डर की देरी का जुर्माना नहीं देंगे खरीदार
Image Credit: UP News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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