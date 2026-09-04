/नोएडा के लाखों फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट बोला-बिल्डर की देरी का जुर्माना नहीं देंगे खरीदार

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नई दिल्ली/नोएडा: सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट सेक्टर और लाखों घर खरीदारों के हित में एक मील का पत्थर साबित होने वाला अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में पुराने बिल्डर द्वारा की गई देरी का जुर्माना (टाइम एक्सटेंशन चार्ज) घर खरीदारों या उसे पूरा करने वाली नई कंपनी से नहीं वसूला जा सकता. यह ऐतिहासिक फैसला नोएडा सेक्टर 100 और 110 स्थित मशहूर हाउसिंग प्रोजेक्ट 'लोटस बुलेवार्ड' (Lotus Boulevard) और 'लोटस पनाचे' (Lotus Panache) के मामले में सुनवाई करते हुए आया है.
SC के सामने मामला क्या था?
मामला नोएडा के सेक्टर 100 और 110 में स्थित दो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स—लोटस बुलेवार्ड और लोटस पनाचे से जुड़ा था।
ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने नोएडा अथॉरिटी से दो प्लॉट लंबी अवधि की लीज पर लिए थे और उन पर ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट बनाने थे. प्रोजेक्ट को साल 2016 तक पूरा होना था, लेकिन कंपनी आर्थिक परेशानी में फंस गई और प्रोजेक्ट अधूरा रह गया. इसके बाद कंपनी के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू कर दी गई.
घर खरीदारों ने पैसा लगाया
इस प्रक्रिया में घर खरीदारों को कंपनी के वित्तीय लेनदार माना गया. इसके बाद प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एसएमवी एजेंसीज नाम की नई कंपनी सामने आई. उसने प्रोजेक्ट पूरा करने की योजना पेश की, जिसे मंजूरी मिल गई।खास बात यह रही कि घर खरीदारों ने भी मिलकर अपना पैसा लगाया, ताकि अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके.
नोएडा अथॉरिटी ने मांगा देरी का शुल्क
नोएडा अथॉरिटी ने पुराने बिल्डर की देरी के लिए समय बढ़ाने का शुल्क यानी देरी का जुर्माना मांगा. यहां तक कि लोटस पनाचे के तीन टावर सील भी कर दिए गए. मामला पहले NCLT और फिर NCLAT पहुंचा. NCLAT ने इस शुल्क को दिवालिया समाधान प्रक्रिया का खर्च मान लिया. इसके बाद घर खरीदार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.
पुरानी गलती का जुर्माना नहीं-SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने बिल्डर ने देरी की थी, इसलिए उसकी गलती का जुर्माना घर खरीदारों या प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली नई कंपनी से नहीं वसूला जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट का समय बढ़ाने के एवज में लिया जाने वाला पैसा जुर्माने की तरह है. इसे दिवालिया समाधान प्रक्रिया का सामान्य खर्च नहीं माना जा सकता.
NCLAT का आदेश रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों की अपील स्वीकार करते हुए NCLAT के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नोएडा अथॉरिटी की ओर से लगाए गए जुर्माने को दिवालिया समाधान प्रक्रिया के खर्च में शामिल करने को सही माना गया था.कोर्ट ने कहा कि बिल्डर पर लगाए जाने वाले जुर्माने का मकसद उसे समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मजबूर करना और भविष्य में ऐसी देरी को रोकना होता है. लेकिन इस मामले में मूल बिल्डर दिवालिया हो चुका है और अब प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश घर खरीदारों के पैसे और नई कंपनी की मदद से हो रही है. इसलिए प्रोजेक्ट में हुई पुरानी देरी का जुर्माना घर खरीदारों या प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली नई कंपनी से वसूलना ठीक नहीं है.
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