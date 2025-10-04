Advertisement
नोएडा में आवासीय प्लॉट लेकर खाली छोड़ने वाले सावधान, अथॉरिटी का नया नियम लागू, नहीं किया ये काम तो रद्द होगा आवंटन

Noida Property News: नोएडा अथॉरिटी की 219वीं में कई फैसले लिए गए, इसमें सबसे अहम फैसला ये है कि खाली प्लॉट पर निर्माण 12 साल के अंदर ही कराना होगा, नहीं तो अथॉरिटी ऐसे खाली पड़े आवासीय प्लाटों को आवंटन रद्द कर देगी जिनका आवंटन 12 साल पहले हुआ था लेकिन इन पर निर्माण आज तक नहीं हुआ. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 04, 2025, 07:03 PM IST
Noida: नोएडा अथॉरिटी की 219वीं बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. नए चेयरमैन दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला उन आवासीय प्लॉटों पर लिया गया जो लंबे समय से खाली पड़े हैं. बोर्ड ने तय किया कि जिन लोगों को 12 साल पहले आवासीय प्लॉट आवंटित हुए थे और अब तक निर्माण शुरू नहीं किया गया है, उनके आवंटन सीधे रद्द कर दिए जाएंगे.

यही नहीं, जिनका निर्माण कार्य जारी है, उन्हें अगले छह महीने के भीतर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने वालों के प्लॉट भी जब्त कर लिए जाएंगे. अधिकारियों ने साफ किया है कि अब बार-बार एक्सटेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी.

सीएम योगी के निर्देश पर सख्ती
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाली पड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों पर भी सख्ती दिखाते हुए कहा था कि जो औद्योगिक भूखंड 3 साल पहले आवंटित हुए और अब तक निर्माण नहीं हुआ, उन्हें रद्द किया जाए. इसके बाद तीनों विकास प्राधिकरणों ने अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसी प्लॉटों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है.

यूनिफाइड पॉलिसी और नई मंजूरी
बैठक में यूनिफाइड पॉलिसी को आंशिक बदलाव के साथ लागू करने की स्वीकृति दी गई. इसके तहत अब संस्थागत सीनियर सेकंडरी स्कूल और नर्सिंग होम की स्कीम में आवंटन प्राथमिकता से किया जाएगा. साथ ही, सेक्टर-143 में 4 हजार वर्गमीटर भूमि थाने के लिए मुफ्त उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई.

कूड़ा निस्तारण और नालों की सफाई
शहर की स्वच्छता पर जोर देते हुए बोर्ड ने सेक्टर-145 में 300 टन क्षमता वाले इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की सैद्धांतिक मंजूरी दी है. इसके लिए जल्द ही आरएफपी जारी किया जाएगा. शहर के 4 एसटीपी की रेट्रोफिटिंग के लिए 87 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर हुआ है. साथ ही यमुना में गिरने वाले 11 नालों की आधुनिक तकनीक से सफाई कराने का निर्णय लिया गया है.

बिल्डरों पर सख्ती
बैठक में बिल्डरों पर भी शिकंजा कसने का रास्ता साफ हो गया. अथॉरिटी के दायरे में 57 बिल्डर प्रोजेक्ट ऐसे थे जिन्हें अमिताभ कांत पॉलिसी के तहत पुनर्जीवित किया जा सकता था. इनमें से 35 ने रुचि दिखाई, लेकिन जो बिल्डर अथॉरिटी की रकम जमा नहीं कर रहे और खरीदारों की रजिस्ट्री कराने में ढिलाई बरत रहे हैं, उन पर अब कार्रवाई तय मानी जा रही है. 

;