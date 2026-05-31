सपनों के आशियाने में 'अपनों' से धोखा? टाटा यूरेका पार्क में बढ़ा मेंटेनेंस का 'टैक्स', रो पड़े निवासी!

नोएडा/भूपेश प्रताप: नोएडा के सेक्टर-150 से एक बड़ी और भावुक कर देने वाली खबर सामने आ रही है. अपने सपनों का आशियाना और मानसिक शांति खरीदने वाले सैकड़ों परिवार आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए. टाटा यूरेका पार्क सोसायटी के निवासियों के सब्र का बांध रविवार को उस समय टूट गया, जब उन्होंने कॉमन एरिया मेंटेनेंस (CAM) शुल्क में की गई 48 प्रतिशत की भारी-भरकम बढ़ोतरी के खिलाफ टाटा के सेल्स और मेंटेनेंस ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया.

जेब पर सीधा डाका: ₹4.96 से सीधे ₹7.30 प्रति वर्ग फुट

निवासियों के अनुसार, सोसायटी का मेंटेनेंस शुल्क ₹4.96 प्रति वर्ग फुट से बढ़ाकर ₹7.30 प्रति वर्ग फुट कर दिया गया है. उनका दावा है कि पिछले एक वर्ष के भीतर यह दूसरी बड़ी शुल्क वृद्धि है, जिससे हजारों परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. प्रदर्शन के दौरान निवासियों ने आरोप लगाया कि सोसायटी में रखरखाव सेवाओं का स्तर संतोषजनक नहीं है. उन्होंने कहा कि लिफ्टों के बार-बार खराब होने, शिकायतों के निस्तारण में देरी, सफाई व्यवस्था की खराब स्थिति तथा सुरक्षा संबंधी कमियों जैसी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं. इसके बावजूद मेंटेनेंस शुल्क में भारी बढ़ोतरी की गई है. निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि सोसायटी प्रबंधन में शामिल विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रबंधन शुल्क के नाम पर दोहरी वसूली की जा रही है. उनका कहना है कि शुल्क वृद्धि का आधार और विभिन्न मदों में होने वाले खर्चों का स्पष्ट विवरण अब तक साझा नहीं किया गया है.

'सुविधाएं ठप, शिकायतें डंप'... फिर वसूली क्यों?

प्रदर्शनकारियों ने फेज-2 और फेज-3 परियोजनाओं में हुई देरी से जुड़े खर्चों पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि अधूरे या विलंबित चरणों से संबंधित कॉमन एरिया और प्रबंधन व्यय का बोझ मौजूदा निवासियों पर डाला जा रहा है, जबकि इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

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दोहरी वसूली और अपारदर्शिता का खेल!

हालांकि निवासियों ने माना कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि और बढ़ती परिचालन लागत का कुछ प्रभाव मेंटेनेंस शुल्क पर पड़ सकता है, लेकिन उनका कहना है कि 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराई जा सकती. उन्होंने मांग की कि पिछले 24 महीनों के मेंटेनेंस खातों, एजेंसी शुल्क और अन्य खर्चों का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक किया जाए.

निवासियों का अल्टीमेटम: 7 दिन में हिसाब दो

प्रदर्शन कर रहे निवासियों ने टाटा रियल्टी, सीबीआरई और सोसायटी प्रबंधन से सात दिनों के भीतर बैठक बुलाने, शुल्क वृद्धि पर पुनर्विचार करने, दोहरे प्रबंधन शुल्क को समाप्त करने तथा रखरखाव सेवाओं में सुधार के लिए समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान निवासी प्रतिनिधियों ने कहा कि हम उचित मेंटेनेंस शुल्क के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन खराब सेवाओं के बीच 48 प्रतिशत शुल्क वृद्धि स्वीकार्य नहीं है. निवासियों को पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर सेवाएं मिलनी चाहिए. निवासियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वे अपने हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक और वैधानिक माध्यमों से आवाज उठाना जारी रखेंगे.