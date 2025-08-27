Noida News: फर्जी मजिस्ट्रेट की कराई Online सुनवाई, रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को रखा 38 दिन डिजिटल अरेस्‍ट, साइबर ठगों ने ठगे 3.21 करोड़
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2898293
Zee UP-UttarakhandNoida

Noida News: फर्जी मजिस्ट्रेट की कराई Online सुनवाई, रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को रखा 38 दिन डिजिटल अरेस्‍ट, साइबर ठगों ने ठगे 3.21 करोड़

Noida News: नोएडा में एक हाई-प्रोफाइल साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को परिवार समेत 38 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. पढ़िए कैसे ये परिवार इनके ठगों के जाल में फंसा.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

noida news (Social Media)
noida news (Social Media)

Noida News: दिल्ली से सटे  नोएडा में एक रिटायर्ड वायुसेना के अधिकारी को महीने भर से ज्यादा समय तक  डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया है. साइबर अपराधियों ने वायुसेना के अधिकारी, उनकी पत्नी और बेटा को 36 दिनों तक डिजिटल बंधक बनाकर रखा और 3.21 करोड़ की ठगी की. इस पूरी ठगी को मुंबई पुलिस और मजिस्ट्रेट की फर्जी पहचान बनाकर अंजाम दिया गया. पुलिस ने इस मामले में जाँच शुरू कर दी है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. 

जानें पूरा मामला
ये मामला नोएडा के सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार का बताया जा रहा है. सेक्टर 25 में शिकायतकर्ता मलोबिका मित्रा परिवार के साथ रहती हैं. 18 जुलाई को पिता सुबीर मित्रा को ठगों ने TRAI का कॉल किया और ट्राई का कर्मचारी बताया. जिसके बाद परिवार से 3.21 करोड़ की ठगी की.  ठगों ने पीड़ित को कॉल कर आधार कार्ड और सिम के गलत इस्तेमाल की बात कही थी. दावा किया कि उनके आधार कार्ड से लिए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों जैसे अश्लील मैसेज और विज्ञापन भेजने में किया जा रहा है.  मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच में केस दर्ज होने की बात कही गई. इसके अलावा ये भी कहा गया कि बैंक खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में भी इस्तेमाल किया गया.  

 फर्जी मजिस्ट्रेट की ऑनलाइन सुनवाई 
सुबीर घबरा गए तो ठगों ने उन्हें गिरफ्तारी से बचाने के लिए जांच में सहयोग करने की शर्त रखी. इसके तहत न सिर्फ सुबीर बल्कि उनकी पत्नी केया और बेटी मलोबिका को भी 24 घंटे निगरानी में रहने और किसी से भी संपर्क न करने की शर्तों के तहत रखा गया. अगले ही दिन ठगों ने एक फर्जी मजिस्ट्रेट की ऑनलाइन सुनवाई कराई.  क्लीन चिट के लिए उनकी जमा पूंजी का वित्तीय वेरिफिकेशन कराने को कहा.  यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ठगों ने रकम ट्रांसफर करने के लिए कहा.  

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

22 अगस्त तक 6 बार में 3 करोड़ 22 लाख ट्रांसफर 
 22 अगस्त तक 6 बार में 3 करोड़ 22 लाख ट्रांसफर कराए गए. परिवार को पहले शक नहीं हुआ क्योंकि हर बार यह कहा गया कि सत्यापन के बाद पूरी राशि लौटा दी जाएगी.रकम वापस करने को बोला तो ठगों ने संपर्क तोड़ दिया. ठगी का एहसास होने के बाद पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. मुकदमा दर्ज करने के बाद साइबर क्राइम पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

TAGS

Noida PoliceNoida Cyber CrimeNoida digital Arrest case

Trending news

jaunpur news
जौनपुर में बुजुर्गों को मृत दिखा रोक दी पेंशन, फरियाद पर DM ने ऑन द स्पॉट किया फैसला
prayagraj news
गंगा की जलधारा में 36 सालों से जल रही है अखंड ज्योति, देवरहा बाबा से है खास कनेक्शन
BJP MLA
गरीब के घर पर चला बुलडोजर, तो अफसरों पर फूटा विधायक का गुस्सा, अब फिर बसेगा आशियाना
Saharanpur news
सहारनपुर में खेत पर चारा लेने गई महिला की गर्दन काटकर हत्या, गांव में दहशत
wall collapse
फिरोजाबाद में बड़ा हादसा, अचानक भरभरा कर गिरी झोपड़ी की दीवार, महिला समेत 4 लोग घायल
Maharajganj
2 मिनट लगेगा सबको सही करने में इस्तीफा देकर चला जाऊंगा,क्यों फूटा थानेदार का गुस्सा?
ganesh chaturthi 2025
भगवान गजानन के जयकारों से गूंजी उठी नगरी,चंदौसी के श्री गणेश मंदिर में उमड़ी भीड़
Varanasi Rain Alert
वाराणसी में बदला मौसम, उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल, जानें फिर कब यू-टर्न लेगा मॉनसून?
Gorakhpur Weather today
उफ!ये गर्मी तो मार ही डालेगी..भट्टी जैसे तप रहा पूर्वी UP, जानें कब होगी भारी बारिश?
Rudraprayag
केदारनाथ चोराबाड़ी ग्लेशियर में मिला नर कंकाल,पास में पड़ी थी तेलंगाना के युवक की ID
;