Noida News: दिल्ली से सटे नोएडा में एक रिटायर्ड वायुसेना के अधिकारी को महीने भर से ज्यादा समय तक डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया है. साइबर अपराधियों ने वायुसेना के अधिकारी, उनकी पत्नी और बेटा को 36 दिनों तक डिजिटल बंधक बनाकर रखा और 3.21 करोड़ की ठगी की. इस पूरी ठगी को मुंबई पुलिस और मजिस्ट्रेट की फर्जी पहचान बनाकर अंजाम दिया गया. पुलिस ने इस मामले में जाँच शुरू कर दी है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

जानें पूरा मामला

ये मामला नोएडा के सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार का बताया जा रहा है. सेक्टर 25 में शिकायतकर्ता मलोबिका मित्रा परिवार के साथ रहती हैं. 18 जुलाई को पिता सुबीर मित्रा को ठगों ने TRAI का कॉल किया और ट्राई का कर्मचारी बताया. जिसके बाद परिवार से 3.21 करोड़ की ठगी की. ठगों ने पीड़ित को कॉल कर आधार कार्ड और सिम के गलत इस्तेमाल की बात कही थी. दावा किया कि उनके आधार कार्ड से लिए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों जैसे अश्लील मैसेज और विज्ञापन भेजने में किया जा रहा है. मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच में केस दर्ज होने की बात कही गई. इसके अलावा ये भी कहा गया कि बैंक खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में भी इस्तेमाल किया गया.

फर्जी मजिस्ट्रेट की ऑनलाइन सुनवाई

सुबीर घबरा गए तो ठगों ने उन्हें गिरफ्तारी से बचाने के लिए जांच में सहयोग करने की शर्त रखी. इसके तहत न सिर्फ सुबीर बल्कि उनकी पत्नी केया और बेटी मलोबिका को भी 24 घंटे निगरानी में रहने और किसी से भी संपर्क न करने की शर्तों के तहत रखा गया. अगले ही दिन ठगों ने एक फर्जी मजिस्ट्रेट की ऑनलाइन सुनवाई कराई. क्लीन चिट के लिए उनकी जमा पूंजी का वित्तीय वेरिफिकेशन कराने को कहा. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ठगों ने रकम ट्रांसफर करने के लिए कहा.

Add Zee News as a Preferred Source

22 अगस्त तक 6 बार में 3 करोड़ 22 लाख ट्रांसफर

22 अगस्त तक 6 बार में 3 करोड़ 22 लाख ट्रांसफर कराए गए. परिवार को पहले शक नहीं हुआ क्योंकि हर बार यह कहा गया कि सत्यापन के बाद पूरी राशि लौटा दी जाएगी.रकम वापस करने को बोला तो ठगों ने संपर्क तोड़ दिया. ठगी का एहसास होने के बाद पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. मुकदमा दर्ज करने के बाद साइबर क्राइम पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.