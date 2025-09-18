Noida News: रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर से ठगी, CBI-IPS अफसर बनकर लगा दिया 1.70 करोड़ का चूना, ऐसे बनाया शिकार
Noida News: रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर से ठगी, CBI-IPS अफसर बनकर लगा दिया 1.70 करोड़ का चूना, ऐसे बनाया शिकार

Noida Crime News: नोएडा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिले में रिटायर्ड अधिकारी से 1.70 करोड़ रुपये की ठगी हुई है. आरोपियों ने सिम के बहाने से रिटायर्ड अफसर को अपने जाल में फंसाया था. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:15 AM IST
Noida Crime News
Noida Crime News

Noida Crime News: नोएडा में केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के एक रिटायर्ड अधिकारी से करोड़ों की ठगी हुई है. आरोपियों ने CBI और IPS अफसर बनकर रिटायर्ड अफसर को 1.70 करोड़ रुपये का चूना लगाया. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने फोन को मुंबई पुलिस के कथित अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया. 

रिटायर्ड अफसर से करोड़ों की ठगी
दरअसल, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर को कथित रूप से तीन दिन तक 'डिजिटल अरेस्ट' करके साइबर अपराधियों ने उनसे 7 करोड़ 70 लाख रुपये ठग लिये. पहले तो आरोपियों ने एक अन्य मोबाइल नंबर को उनका बताते हुए उससे की जा रही गाली-गलौज को लेकर उन्हें डराया. इसके बाद उन्हें यह कहकर धमकाया कि बंद हो चुकी एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के सह-संस्थापक नरेश गोयल के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह भी शामिल हैं.

9 से 15 सितंबर तक थे 'डिजिटल अरेस्ट'
पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) प्रीति यादव ने इसकी जानकारी दी. पीड़ित 9 सितंबर से 15 सितंबर तक 'डिजिटल अरेस्ट' थे. उन्होंने बताया कि बीती रात सेक्टर-62 के ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने शिकायत की थी. अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि 9 सितंबर को एक व्यक्ति ने कॉल कर उनसे कहा कि आपका एक नंबर मुंबई से पंजीकृत है, उस नंबर से लोगों को फोन करके गाली-गलौज की जा रही है. 

इसके बाद श्रीवास्तव ने कॉल करने वाले से कहा कि वह जिस नंबर को उनका नंबर बता रहा है. वह उनके नाम से नहीं है और न ही वह कभी मुंबई गए थे. तब फोनकर्ता ने श्रीवास्तव से कहा कि इस मामले में एक मुकदमा दर्ज है और उन्हें मुंबई पुलिस से बात करनी होगी. 

कैसे वारदात को दिया अंजाम?
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इसके बाद आरोपियों ने फोन को मुंबई पुलिस के कथित अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया. फिर आरोपियों ने श्रीवास्तव को डराते हुए कहा कि उनके खिलाफ एक मुकदमा लंबित है और उनकी जेट एयरवेज के सह-संस्थापक नरेश गोयल के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिलीभगत पाई गई है. इसके बाद मुंबई के उस कथित अफसर ने श्रीवास्तव से कहा कि उन्होंने केनरा बैंक में खाता खुलवाया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की रकम है.

पुलिस के मुताबिक, तब मुंबई के कथित अफसर ने श्रीवास्तव को मुंबई आने या हथकड़ी लगाकर उन्हें मुंबई लाए जाने की धमकी दी थी. फिर पीड़ित ने मुंबई आने से इनकार किया तो कथित अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने का विकल्प दिया और कथित अफसर ने उनसे उनके बैंक अकाउंट्स की जानकारी ली. फिर कोर्ट में श्रीवास्तव की डिजिटल पेशी का नाटक रच डाला और फर्जी जांच करवा दी. 

जांच-पड़ताल में जुटी पुलिस
फिर क्या था पीड़ित से 1 करोड़ 70 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिये. इसके बाद आरोपी ने किसी से इसका जिक्र नहीं करने की हिदायत दी. जब श्रीवास्तव के बेटे को इसका पता चला तो उन्होंने 16 सितंबर को साइबर अपराध पुलिस को इसकी जानकारी दी. इसके बाद साइबर अपराध पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई. अब पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि ये रकम किन-किन खातों में ट्रांसफर की गई थी.

