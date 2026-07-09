/ग्रेटर नोएडा में गजब: पानी से लबालब सड़क पर ही रोलर चलाकर बना दी रोड; वीडियो वायरल हुआ तो दौड़ पड़े अधिकारी

बारिश के दौरान ही सड़क निर्माण शुरू

वहीं इस मामले पर ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शर्मा ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया की अंदरूनी सड़कें काफी समय से जर्जर अवस्था में थीं, जिसके चलते यूपीसीडा द्वारा उनका निर्माण कराया जा रहा है. हालांकि, ठेकेदार ने बारिश के दौरान ही सड़क निर्माण शुरू कर दिया, जो तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है. उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों से शिकायत मिलने के बाद उन्होंने तुरंत यूपीसीडा के अधिकारियों से बात की.