/ग्रेटर नोएडा में गजब: पानी से लबालब सड़क पर ही रोलर चलाकर बना दी रोड; वीडियो वायरल हुआ तो दौड़ पड़े अधिकारी

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Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में लगातार हो रही बारिश के बीच सड़क निर्माण का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह ताजा मामला ग्रेटर नोएडा के साइट-4, एच ब्लॉक स्थित रामलीला ग्राउंड के पीछे की सड़क का है, जहां जलभराव के बावजूद भी सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा था.
सड़क पर भरा है पानी, लोगों ने बनाया वीडियो
वहां लोगों ने इसका वीडियो बना लिया जिसमें सड़क पर बारिश का पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है. इसके बावजूद रोड रोलर और ट्रक की मदद से सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इसकी शिकायत संबंधित से की.
बारिश के दौरान ही सड़क निर्माण शुरू
वहीं इस मामले पर ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शर्मा ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया की अंदरूनी सड़कें काफी समय से जर्जर अवस्था में थीं, जिसके चलते यूपीसीडा द्वारा उनका निर्माण कराया जा रहा है. हालांकि, ठेकेदार ने बारिश के दौरान ही सड़क निर्माण शुरू कर दिया, जो तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है. उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों से शिकायत मिलने के बाद उन्होंने तुरंत यूपीसीडा के अधिकारियों से बात की.
निर्माण कार्य को रुकवाया गया
अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया है.अब बारिश बंद होने और मौसम साफ होने के बाद ही सड़क निर्माण दोबारा शुरू किया जाएगा. वहां मौजूद लोगों ने निर्माण कार्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया है, जो लोगों में अब चर्चा का माहौल बना हुआ है.
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