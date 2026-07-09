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ग्रेटर नोएडा में गजब: पानी से लबालब सड़क पर ही रोलर चलाकर बना दी रोड; वीडियो वायरल हुआ तो दौड़ पड़े अधिकारी

Road Construction Viral Video: ग्रेटर नोएडा में लगातार बारिश के बीच सड़क निर्माण का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां जलभराव के बावजूद सड़क निर्माण कार्य जारी था.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 09, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:30 AM IST
ग्रेटर नोएडा में गजब: पानी से लबालब सड़क पर ही रोलर चलाकर बना दी रोड; वीडियो वायरल हुआ तो दौड़ पड़े अधिकारी
Image Credit: Greater noida newsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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