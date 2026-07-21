/ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति! दादा गोलचक्कर से DMIC टाउनशिप सड़क होगी 6 लेन

कई और सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा

ग्रेटर नोएडा की ट्रैफिक सुधार योजना के अंतर्गत कई और प्रमुख सड़कों का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है. इनमें मुख्य रूप से एलजी चौक से रामपुर गोलचक्कर, राइज चौकी से जलपुरा कट गोलचक्कर, समृद्धि ग्रांड से सर्वोत्तम स्कूल, टेकजोन-4, इंडिया एक्सपो मार्ट (नासा पार्किंग) से शारदा गोलचक्कर, आईटीबीपी गोलचक्कर से नटो की मढ़ैया, जीटा-1 एटीएस गोलचक्कर से 130 मीटर सड़क संपर्क मार्ग, आईटी सिटी की 45 मीटर सड़क और कासना से सिरसा गोलचक्कर मार्ग शामिल हैं. इन योजनाओं के लागू होने के बाद ग्रेटर नोएडा में यातायात का दबाव घटने और औद्योगिक व आवासीय क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है.