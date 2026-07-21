/ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति! दादा गोलचक्कर से DMIC टाउनशिप सड़क होगी 6 लेन

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ग्रेटर नोएडा: दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के तहत बनाई जा रही आधुनिक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप तक पहुंच और आसान बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण पहल की है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दादा गोलचक्कर से लेकर डीएमआईसी टाउनशिप तक 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का विस्तार कर रहा है. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मौजूदा 4 लेन को बढ़ाकर 6 लेन किया जाएगा.
प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिया
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक सतीश यादव के मुताबिक, इस सड़क के चौड़ीकरण पर 25.63 करोड़ रुपये का व्यय होगा. इस परियोजना के लिए ₹25.63 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया गया है.
नोएडा एयरपोर्ट व मल्टीमॉडल हब के लिए बेहतर कनेक्टिविटी
सड़क चौड़ीकरण से जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब की ओर जाने वाले कार्गो ट्रकों और आम वाहनों की आवाजाही बेहद सुगम हो जाएगी. इससे यातायात की सुविधा बढ़ेगी और नोएडा एयरपोर्ट व मल्टीमॉडल हब के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी. इस परियोजना से जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर आने-जाने वाले वाहन खासकर कार्गो ट्रक, आसानी से आवाजाही कर पाएंगे. परियोजना में सिर्फ लेन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहकर दोनों ओर फुटपाथ भी बनाए जाएंगे. जल निकासी के लिए आरसीसी नालियां बनाई जाएंगी और सेंट्रल वर्ज पर सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाएगा.
30 से अधिक औद्योगिक प्लॉट आवंटित
डीएमआईसी टाउनशिप में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से फैल रही हैं. अब तक 30 से अधिक औद्योगिक प्लॉट आवंटित हो चुके हैं. इनमें हायर इलेक्ट्रॉनिक्स समेत 5 कंपनियां यहां उत्पादन आरम्भ कर चुकी हैं और समूह आवास के लिए दो प्लॉट भी आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा एलजी चौक से रामपुर गोलचक्कर और कासना से सिरसा मार्ग समेत शहर की कई अन्य प्रमुख सड़कों को भी चौड़ा करने की योजना पर काम चल रहा है.
कई और सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा
ग्रेटर नोएडा की ट्रैफिक सुधार योजना के अंतर्गत कई और प्रमुख सड़कों का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है. इनमें मुख्य रूप से एलजी चौक से रामपुर गोलचक्कर, राइज चौकी से जलपुरा कट गोलचक्कर, समृद्धि ग्रांड से सर्वोत्तम स्कूल, टेकजोन-4, इंडिया एक्सपो मार्ट (नासा पार्किंग) से शारदा गोलचक्कर, आईटीबीपी गोलचक्कर से नटो की मढ़ैया, जीटा-1 एटीएस गोलचक्कर से 130 मीटर सड़क संपर्क मार्ग, आईटी सिटी की 45 मीटर सड़क और कासना से सिरसा गोलचक्कर मार्ग शामिल हैं. इन योजनाओं के लागू होने के बाद ग्रेटर नोएडा में यातायात का दबाव घटने और औद्योगिक व आवासीय क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है.
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