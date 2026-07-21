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ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति! दादा गोलचक्कर से DMIC टाउनशिप सड़क होगी 6 लेन

Delhi-Mumbai Industrial Corridor: ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने और ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए प्राधिकरण ने दादा गोलचक्कर से DMIC (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) टाउनशिप तक 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क को 6 लेन करने का फैसला लिया है.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jul 21, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:41 PM IST
ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति! दादा गोलचक्कर से DMIC टाउनशिप सड़क होगी 6 लेन
Image Credit: Greater noida newsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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