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चलते-फिरते 'टाइम बम' बने स्मार्टफोन! जेब में अचानक गर्म होकर फटा नया मोबाइल, युवक गंभीर रूप से झुलसा

Greater Noida Mobile Explosion: ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक के जेब में मोबाइल फट गया. मोबाइल ब्लास्ट होने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में उसे नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. यह हादसा गाजियाबाद से दनकौर लौटते वक्त हुआ.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 13, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:49 AM IST
चलते-फिरते 'टाइम बम' बने स्मार्टफोन! जेब में अचानक गर्म होकर फटा नया मोबाइल, युवक गंभीर रूप से झुलसा
Image Credit: Greater Noida Mobile Explosion

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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