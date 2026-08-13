चलते-फिरते 'टाइम बम' बने स्मार्टफोन! जेब में अचानक गर्म होकर फटा नया मोबाइल, युवक गंभीर रूप से झुलसा

एक महीने पहले ही खरीदा था नया फोन

पीड़ित माजिद का कहना है कि उसने महज एक महीने पहले ही ग्रेटर नोएडा के 'द ग्रैंड वेनिस मॉल' स्थित 'डीजी कॉम' स्टोर से सैमसंग का नया मोबाइल खरीदा था. फोन नया था और सामान्य तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था. पीड़ित ने मोबाइल बनाने वाली कंपनी की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. हादसे के बाद फोन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मोबाइल में विस्फोट किस वजह से हुआ. अगर यह हादसा रात में सोते समय या किसी बंद कमरे में होता, तो जान-माल का और बड़ा नुकसान हो सकता था.