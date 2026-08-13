चलते-फिरते 'टाइम बम' बने स्मार्टफोन! जेब में अचानक गर्म होकर फटा नया मोबाइल, युवक गंभीर रूप से झुलसा

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Greater Noida Mobile Explosion: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक युवक के जेब में रखा स्मार्टफोन अचानक धमाके के साथ फट गया. इस हादसे में युवक गंभीर रूप से झुलस गया है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में घायल युवक को पास के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. पीड़ित ने मोबाइल बनाने वाली कंपनी की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
गाजियाबाद से लौटते समय हुआ हादसा
पीड़ित युवक की पहचान पीपलका गांव निवासी माजिद के रूप में हुई है. माजिद किसी काम से गाजियाबाद गया हुआ था, जब वह गाजियाबाद से वापस अपने गांव दनकौर लौट रहा था, तभी रास्ते में अचानक उसकी की पैंट की जेब में रखा स्मार्टफोन अचानक गर्म होने लगा और उससे धुआं निकलने लगा. वह कुछ समझ पाता, इससे पहले ही जोरदार धमाके के साथ मोबाइल फट गया. धमाका इतना तेज था कि जब तक माजिद संभल पाता, तब तक मोबाइल के चिथड़े उड़ चुके थे.
घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी
माजिद का कहना है कि विस्फोट के बाद मोबाइल के टुकड़े इधर-उधर बिखर गए और उसके कपड़ों में भी आग लग गई. हादसे में माजिद के दोनों हाथ और शरीर का निचला हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया. इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायल को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है. इस घटना के बाद युवक के परिवार में सब टेंशन में हैं.
एक महीने पहले ही खरीदा था नया फोन
पीड़ित माजिद का कहना है कि उसने महज एक महीने पहले ही ग्रेटर नोएडा के 'द ग्रैंड वेनिस मॉल' स्थित 'डीजी कॉम' स्टोर से सैमसंग का नया मोबाइल खरीदा था. फोन नया था और सामान्य तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था. पीड़ित ने मोबाइल बनाने वाली कंपनी की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. हादसे के बाद फोन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मोबाइल में विस्फोट किस वजह से हुआ. अगर यह हादसा रात में सोते समय या किसी बंद कमरे में होता, तो जान-माल का और बड़ा नुकसान हो सकता था.
बढ़ती घटनाओं से सतर्क रहने की जरूरत
इस घटना ने एक बार फिर नामी स्मार्टफोन कंपनियों के सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है. हाल के दिनों में स्मार्टफोन में ओवरहीटिंग और बैटरी ब्लास्ट की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. जानकारों की मानें तो, जेब में रखे फोन पर दबाव पड़ने, लोकल चार्जर का इस्तेमाल करने या बैटरी में तकनीकी खराबी आने के कारण ऐसे हादसे होते हैं. लगातार सामने आ रही मोबाइल ब्लास्ट की घटनाओं को देखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे फोन को ओवरहीट होने से बचाएं और चार्जिंग या अत्यधिक गर्म होने की स्थिति में उसे जेब में रखने से परहेज करें.
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